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Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов - РИА Новости, 30.11.2023
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10:52 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kaliningrad-1912833059.html
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов - РИА Новости, 30.11.2023
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов
Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:52
2023-11-30T10:52
калининград
антон алиханов
калининградская область
литва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов. Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе. "В регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью", - написал Алиханов в Telegram. "Вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения", - заключил он.
https://ria.ru/20231130/perevozki-1912830607.html
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калининград, антон алиханов, калининградская область, литва
Калининград, Антон Алиханов, Калининградская область, Литва
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов

Алиханов: вопрос транзита в Калининград требует системного решения

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов.
Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе.
«
"В регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью", - написал Алиханов в Telegram.
"Вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения", - заключил он.
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Литва за сутки пропустила 52 грузовика из Калининградской области
Вчера, 10:43
 
КалининградАнтон АлихановКалининградская областьЛитва
 
 
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