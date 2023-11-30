https://ria.ru/20231130/kaliningrad-1912833059.html
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов - РИА Новости, 30.11.2023
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов
Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:52
2023-11-30T10:52
2023-11-30T10:52
калининград
антон алиханов
калининградская область
литва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов. Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе. "В регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью", - написал Алиханов в Telegram. "Вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения", - заключил он.
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калининград, антон алиханов, калининградская область, литва
Калининград, Антон Алиханов, Калининградская область, Литва
Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов
Алиханов: вопрос транзита в Калининград требует системного решения