https://ria.ru/20231130/kaliningrad-1912833059.html

Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов

Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов - РИА Новости, 30.11.2023

Вопрос транзита в Калининград требует системного решения, заявил Алиханов

Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:52

2023-11-30T10:52

2023-11-30T10:52

калининград

антон алиханов

калининградская область

литва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос транзита в Калининградскую область требует системного решения, заявил глава региона Антон Алиханов. Пресс-служба Калининградской таможни ранее сообщала, что очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 216 машин, 190 ожидают оформления, 26 находятся на нейтральной полосе. "В регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью", - написал Алиханов в Telegram. "Вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения", - заключил он.

https://ria.ru/20231130/perevozki-1912830607.html

калининград

калининградская область

литва

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калининград, антон алиханов, калининградская область, литва