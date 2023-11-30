https://ria.ru/20231130/kalinin-1912918946.html

Владимир Калинин: банки Лаоса начали принимать карты "МИР"

Владимир Калинин: банки Лаоса начали принимать карты "МИР" - РИА Новости, 30.11.2023

Владимир Калинин: банки Лаоса начали принимать карты "МИР"

В 2024 году к Лаосской Народно-Демократической Республике от Индонезии переходит председательство в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лаос, будучи... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:00

2023-11-30T16:00

2023-11-30T16:00

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В 2024 году к Лаосской Народно-Демократической Республике от Индонезии переходит председательство в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Лаос, будучи одной из наиболее дружественных России стран в регионе, нацелен на дальнейшие расширение двустороннего сотрудничества: в планах развитие в форматах БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Более того, как рассказал в интервью РИА Новости посол России в Лаосе Владимир Калинин, уже запущена важнейшая для российских туристов инициатива – первые банки Лаоса начали принимать карты платежной системы "МИР". Беседовала Ульяна Мирошкина.– В 2024 году Лаос станет председателем в АСЕАН. Какие задачи ставят перед собой власти страны в рамках председательства в ассоциации? Нацелены ли они на расширение сотрудничества Россия-АСЕАН?– Лаос активно готовится к своему председательству в АСЕАН в 2024 году и ставит перед собой амбициозные цели. Согласно официальным заявлениям, основные усилия будут сосредоточены на продвижении "асеановского видения", обеспечении политической стабильности и мирного развития в регионе, расширении и укреплении взаимодействия с другими членами АСЕАН и партнерами по диалогу. Как видится руководству, все это будет способствовать укреплению внутриасеановской солидарности и единства – так называемой "асеаноцентричности", а также повышению взаимосвязанности и устойчивости региона.Можно полагать, что председательство в АСЕАН создаст для Лаоса дополнительные возможности для достижения целей социально-экономического развития страны, в том числе совершенствования рекреационно-туристической отрасли, продвижения национальных традиций и культурного наследия и реализации торгово-инвестиционного потенциала.Россия и Лаос являются стратегическими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы разделяем близкие подходы к основным общемировым проблемам, что позволяет нам успешно взаимодействовать на международной арене и в региональных делах. Между нашей страной и асеановской "десяткой" также установлено стратегическое партнерство, пятилетнюю годовщину которого мы отмечаем в текущем году. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество сохранится и в рамках работы наших стран на площадке АСЕАН при лаосском председательстве в 2024 году.– Как вы считаете, может ли Лаос рассмотреть присоединение к БРИКС в следующем году? Возможно, такие инициативы, как дедолларизация близки властям страны?– Новые форматы экономического взаимодействия, включая БРИКС, ЕАЭС и ШОС привлекают особое внимание руководства Лаоса. С повышенным интересом в местных политико-экономических кругах был воспринят прошлогодний визит министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева во Вьетнам, в рамках которого обсуждалась, в частности, возможность подключения Лаоса к деятельности ЕАЭС в качестве наблюдателя. Растет интерес наших лаосских партнеров к деятельности ШОС, тем более, что торгово-экономическое сотрудничество Вьентьяна, в частности с Китаем, динамично развивается. Более того, ряд лаосских банков приступил к практической реализации проекта по обслуживанию российских карт "МИР", что будет способствовать расширению двусторонних туробменов.Идея перехода в расчетах на национальные валюты также рассматривается лаосской стороной с заинтересованностью.– Какие перспективы есть у развития Лаоса как туристического направления для россиян?– Лаос – удивительная страна. Экзотическая природа, дружелюбные люди, особая атмосфера спокойствия и гармонии никого не могут оставить равнодушным. Мне кажется неоправданным, что пока такая самобытная страна, как Лаос, где можно насладиться удивительной красотой природы, узнать больше о буддийской культуре, ознакомиться с памятниками истории и культуры, пока недостаточно известна нашим согражданам. Надеюсь, с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну, тем более, что 2024 год объявлен в Лаосе "Годом туризма", и полюбят ее также, как любим ее и мы.– Ранее сообщалось, что Лаос планирует интеграцию российских карт платежной системы "МИР". Близка ли дата принятия финального решения в этом вопросе?– По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты "МИР", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме.– Лаос является партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Планируются ли какие-то мероприятия в этом отношении в ближайшем будущем?– Военно-техническое сотрудничество между нашими странами – одна из важных сфер взаимодействия, что подтверждается поступательным наращиванием взаимодействия в области обороны и безопасности.С декабря 2022 года по март этого года в провинции Кхаммуан прошел очередной пятый этап работ по гуманитарному разминированию территории страны саперами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с военнослужащими инженерных войск Народной армии Лаоса. Пятнадцатого ноября начался шестой этап работ по гуманитарному разминированию вблизи Вьентьяна. В рамках этой деятельности российские саперы не только очищают территорию Лаоса от неразорвавшихся боеприпасов, но и проводят тренинги для лаосских коллег.В декабре 2022 года состоялось другое значимое совместное мероприятие – российско-лаосские антитеррористические учения "ЛАРОС-2022", в которых приняли участие 800 военнослужащих Восточного военного округа из Приморского края и Народной армии Лаоса.В 2024 году эту важную работу по гуманитарному разминированию и содействию нашим лаосским партнерам в военно-технической сфере планируется продолжить.В настоящее время в российских военных вузах проходит обучение около 500 лаосских студентов.– Есть ли какие-то качества, стремления и особенности, объединяющие лаосцев и россиян?– В первую очередь хочется сказать, что сразу обращаешь внимание на подчеркнуто уважительное отношение к нашей стране и знание русского языка лаосцами – многочисленными выпускниками советских и российских вузов.С первых минут пребывания на лаосской земле вы неизбежно проникаетесь огромной симпатией к этим искренним, доброжелательным и отзывчивым людям, по своему характеру во многом похожих на россиян. У народа этой страны особая ментальность: буддистская философия учит спокойно и с достоинством принимать все, что преподносит жизнь, и с пониманием относиться к слабостям других, а присущее лаосцам чувство юмора заставляет посмотреть под иным углом на многие жизненные ситуации и найти в каждой что-то позитивное.Эти и другие особенности удивительной лаосской ментальности отражены в цикле стихотворений моей супруги Татьяны Калининой (Басманова), который написан под впечатлением от этой уникальной страны. Поэтический сборник "Очарованная Лаосом" появился в 2021 году. Насколько я знаю, это единственная книга о Лаосе, написанная в стихах. И мне особенно отрадно осознавать, что она вышла на русском и лаосском языках.

https://ria.ru/20231017/putin-1903415431.html

https://ria.ru/20231123/vladivostok-1911288581.html

https://ria.ru/20231030/sotrudnichestvo-1906067084.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, лаос, карта "мир"