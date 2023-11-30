https://ria.ru/20231130/izrail-1912917771.html

Автомобиль протаранил КПП на Западном берегу Иордана, заявила армия Израиля

Автомобиль протаранил КПП на Западном берегу Иордана, заявила армия Израиля - РИА Новости, 30.11.2023

Автомобиль протаранил КПП на Западном берегу Иордана, заявила армия Израиля

Автомобиль протаранил КПП армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в северной части территории Западного берега реки Иордан, двое израильских солдат получили ранения,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:45

2023-11-30T14:45

2023-11-30T14:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Автомобиль протаранил КПП армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в северной части территории Западного берега реки Иордан, двое израильских солдат получили ранения, сообщило израильское военного ведомство. "На КПП ЦАХАЛ, прилегающий к мошаву Бекаот, в районе долины Иордана, было совершено нападение с применением тарана. Солдаты ЦАХАЛ, прибывшие на место происшествия, нейтрализовали нападавшего. В результате атаки двое солдат ЦАХАЛ получили легкие ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал), в мире