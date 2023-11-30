https://ria.ru/20231130/izrail-1912821405.html

МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме

МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023

МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме

МИД Израиля сообщил в соцсети X, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:12

2023-11-30T10:12

2023-11-30T10:30

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. МИД Израиля сообщил в соцсети X, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших нейтрализованы. Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что в результате атаки погибла 24-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. "Девушка в возрасте 24 лет погибла, еще по меньшей мере пятеро получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме. Двое тяжело вооруженных террористов были нейтрализованы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В свою очередь газета Haaretz писала, что погибла девочка в возрасте 16 лет.

https://ria.ru/20231130/ierusalim-1912822279.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иерусалим, мид израиля‎