https://ria.ru/20231130/izrail-1912821405.html
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме
МИД Израиля сообщил в соцсети X, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:12
2023-11-30T10:12
2023-11-30T10:30
в мире
иерусалим
мид израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912823272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cee73e00a90da1b7764a937806faa39.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. МИД Израиля сообщил в соцсети X, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших нейтрализованы. Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что в результате атаки погибла 24-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. "Девушка в возрасте 24 лет погибла, еще по меньшей мере пятеро получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме. Двое тяжело вооруженных террористов были нейтрализованы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В свою очередь газета Haaretz писала, что погибла девочка в возрасте 16 лет.
https://ria.ru/20231130/ierusalim-1912822279.html
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912823272_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_4cdd7c5ecf55343c0f2966391a036e7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, мид израиля
В мире, Иерусалим, МИД Израиля
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме
МИД Израиля: при атаке в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, 5 человек ранены
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
МИД Израиля сообщил в соцсети X
, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших нейтрализованы.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что в результате атаки погибла 24-летняя девушка, еще восемь человек пострадали.
"Девушка в возрасте 24 лет погибла, еще по меньшей мере пятеро получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме. Двое тяжело вооруженных террористов были нейтрализованы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В свою очередь газета Haaretz писала, что погибла девочка в возрасте 16 лет.
Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до трех