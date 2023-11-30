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МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023
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10:12 30.11.2023 (обновлено: 10:30 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/izrail-1912821405.html
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме - РИА Новости, 30.11.2023
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме
МИД Израиля сообщил в соцсети X, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:12
2023-11-30T10:30
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. МИД Израиля сообщил в соцсети X, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших нейтрализованы. Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что в результате атаки погибла 24-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. "Девушка в возрасте 24 лет погибла, еще по меньшей мере пятеро получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме. Двое тяжело вооруженных террористов были нейтрализованы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В свою очередь газета Haaretz писала, что погибла девочка в возрасте 16 лет.
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в мире, иерусалим, мид израиля‎
В мире, Иерусалим, МИД Израиля‎
МИД Израиля заявил о гибели молодой женщины в результате атаки в Иерусалиме

МИД Израиля: при атаке в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, 5 человек ранены

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. 30 ноября 2023
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. 30 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. МИД Израиля сообщил в соцсети X, что в результате атаки в Иерусалиме погибла 24-летняя женщина, по меньшей мере пять человек ранены, двое нападавших нейтрализованы.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что в результате атаки погибла 24-летняя девушка, еще восемь человек пострадали.
"Девушка в возрасте 24 лет погибла, еще по меньшей мере пятеро получили ранения в ходе стрельбы в Иерусалиме. Двое тяжело вооруженных террористов были нейтрализованы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В свою очередь газета Haaretz писала, что погибла девочка в возрасте 16 лет.
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до трех
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