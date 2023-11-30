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Израиль допустил возвращение мирных жителей на север Газы, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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05:09 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/izrail-1912793542.html
Израиль допустил возвращение мирных жителей на север Газы, сообщают СМИ
Израиль допустил возвращение мирных жителей на север Газы, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
Израиль допустил возвращение мирных жителей на север Газы, сообщают СМИ
США и Израиль рассматривают возможность возвращения мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава, куда ушли тысяча... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:09
2023-11-30T05:09
в мире
израиль
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США и Израиль рассматривают возможность возвращения мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава, куда ушли тысяча гражданских на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает телеканал CNN. Отмечается, что израильские и американские чиновники обсуждают, как защитить мирных жителей, которые были вынуждены уйти на юг анклава, если израильская армия начнет там бои. "Среди многих вариантов, которые активно обсуждают американские и израильские чиновники, есть перемещение гражданских лиц, которые отправились на юг в начала войны, обратно на север после окончания там военных операций", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американского чиновника. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231130/gaza-1912787972.html
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в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль допустил возвращение мирных жителей на север Газы, сообщают СМИ

CNN: Израиль может вернуть мирных жителей на север Газы в случае операции на юге

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США и Израиль рассматривают возможность возвращения мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава, куда ушли тысяча гражданских на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что израильские и американские чиновники обсуждают, как защитить мирных жителей, которые были вынуждены уйти на юг анклава, если израильская армия начнет там бои.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
США заявили Израилю, что нельзя провести операцию на юге Газы, пишут СМИ
Вчера, 02:23
"Среди многих вариантов, которые активно обсуждают американские и израильские чиновники, есть перемещение гражданских лиц, которые отправились на юг в начала войны, обратно на север после окончания там военных операций", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на американского чиновника.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
ХАМАС хочет обменять израильских военных на всех палестинских заключенных
Вчера, 03:33
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильСШАХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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