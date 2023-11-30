Рейтинг@Mail.ru
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/invistitsii-1913010103.html
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей
Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:51
2023-11-30T19:51
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
самарская область
дмитрий азаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_b425d09be95c11a6bb55e0978f94f55b.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. За пять лет объем инвестиций практически удвоился. За последние годы возникли сотни новых производств", - отметил Азаров. Также губернатор подчеркнул стремление региональной власти дать бизнесу максимум преференций. Речь идет прежде всего о территориях с особыми налоговыми режимами. "У нас действуют особые экономические зоны в Тольятти, которые входят в тройку лучших в стране. Две территории опережающего развития (ТОР) работают в городах Тольятти и Чапаевск. ТОР Тольятти является лидером по числу резидентов, включенных в федеральный реестр", - рассказал Азаров. Губернатор обратил внимание на расширение сети индустриальных и логистических парков в регионе. "Работает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина", который в 2023 году стал лучшим технопарком страны, заняв первое место по уровню эффективности функционирования. Приходя в Самарскую область, бизнес получает главное – поддержку, удобство и возможность строить четкие планы на будущее и их реализовывать", - подчеркнул Азаров. По словам губернатора, Самарская область входит в топ-10 ведущих регионов страны по развитию предпринимательства, чему способствует развитие и совершенствование мер государственной поддержки бизнеса. "Например, сейчас Самарская область занимает первое место среди регионов страны по работе центров поддержки экспорта. В результате принимаемых мер показатели развития малого и среднего предпринимательства год от года демонстрируют уверенный рост", - сообщил Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://radiosputnik.ru/20231130/robot-1912905288.html
https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912775418.html
https://ria.ru/20231129/vystavka-1912622287.html
https://ria.ru/20231128/vystavka-1912127708.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e9f89daa97d0648b7ee3468af2cd8a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", самарская область, дмитрий азаров
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Самарская область, Дмитрий Азаров
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей

Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Азаров
Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Дмитрий Азаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров во время участия в мероприятиях выставки-форума Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
На выставке "Россия" пермский робот Арди исполнил песню для Чернышенко
Вчера, 14:08
"Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. За пять лет объем инвестиций практически удвоился. За последние годы возникли сотни новых производств", - отметил Азаров.
Также губернатор подчеркнул стремление региональной власти дать бизнесу максимум преференций. Речь идет прежде всего о территориях с особыми налоговыми режимами.
"У нас действуют особые экономические зоны в Тольятти, которые входят в тройку лучших в стране. Две территории опережающего развития (ТОР) работают в городах Тольятти и Чапаевск. ТОР Тольятти является лидером по числу резидентов, включенных в федеральный реестр", - рассказал Азаров.
Подсветка павильона с экспозицией Достижения России на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей
29 ноября, 22:46
Губернатор обратил внимание на расширение сети индустриальных и логистических парков в регионе.
"Работает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина", который в 2023 году стал лучшим технопарком страны, заняв первое место по уровню эффективности функционирования. Приходя в Самарскую область, бизнес получает главное – поддержку, удобство и возможность строить четкие планы на будущее и их реализовывать", - подчеркнул Азаров.
По словам губернатора, Самарская область входит в топ-10 ведущих регионов страны по развитию предпринимательства, чему способствует развитие и совершенствование мер государственной поддержки бизнеса.
Международная выставка-форум Россия
Косачев пригласил зарубежных гостей на выставку "Россия"
29 ноября, 13:06
"Например, сейчас Самарская область занимает первое место среди регионов страны по работе центров поддержки экспорта. В результате принимаемых мер показатели развития малого и среднего предпринимательства год от года демонстрируют уверенный рост", - сообщил Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
28 ноября, 09:00
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Самарская областьДмитрий Азаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала