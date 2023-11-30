https://ria.ru/20231130/invistitsii-1913010103.html
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей
Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:51
2023-11-30T19:51
2023-11-30T19:51
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
самарская область
дмитрий азаров
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. За пять лет объем инвестиций практически удвоился. За последние годы возникли сотни новых производств", - отметил Азаров. Также губернатор подчеркнул стремление региональной власти дать бизнесу максимум преференций. Речь идет прежде всего о территориях с особыми налоговыми режимами. "У нас действуют особые экономические зоны в Тольятти, которые входят в тройку лучших в стране. Две территории опережающего развития (ТОР) работают в городах Тольятти и Чапаевск. ТОР Тольятти является лидером по числу резидентов, включенных в федеральный реестр", - рассказал Азаров. Губернатор обратил внимание на расширение сети индустриальных и логистических парков в регионе. "Работает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина", который в 2023 году стал лучшим технопарком страны, заняв первое место по уровню эффективности функционирования. Приходя в Самарскую область, бизнес получает главное – поддержку, удобство и возможность строить четкие планы на будущее и их реализовывать", - подчеркнул Азаров. По словам губернатора, Самарская область входит в топ-10 ведущих регионов страны по развитию предпринимательства, чему способствует развитие и совершенствование мер государственной поддержки бизнеса. "Например, сейчас Самарская область занимает первое место среди регионов страны по работе центров поддержки экспорта. В результате принимаемых мер показатели развития малого и среднего предпринимательства год от года демонстрируют уверенный рост", - сообщил Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://radiosputnik.ru/20231130/robot-1912905288.html
https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912775418.html
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7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", самарская область, дмитрий азаров
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Самарская область, Дмитрий Азаров
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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"Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. За пять лет объем инвестиций практически удвоился. За последние годы возникли сотни новых производств", - отметил Азаров.
Также губернатор подчеркнул стремление региональной власти дать бизнесу максимум преференций. Речь идет прежде всего о территориях с особыми налоговыми режимами.
"У нас действуют особые экономические зоны в Тольятти
, которые входят в тройку лучших в стране. Две территории опережающего развития (ТОР) работают в городах Тольятти и Чапаевск
. ТОР Тольятти является лидером по числу резидентов, включенных в федеральный реестр", - рассказал Азаров.
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Губернатор обратил внимание на расширение сети индустриальных и логистических парков в регионе.
"Работает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина", который в 2023 году стал лучшим технопарком страны, заняв первое место по уровню эффективности функционирования. Приходя в Самарскую область, бизнес получает главное – поддержку, удобство и возможность строить четкие планы на будущее и их реализовывать", - подчеркнул Азаров.
По словам губернатора, Самарская область входит в топ-10 ведущих регионов страны по развитию предпринимательства, чему способствует развитие и совершенствование мер государственной поддержки бизнеса.
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"Например, сейчас Самарская область занимает первое место среди регионов страны по работе центров поддержки экспорта. В результате принимаемых мер показатели развития малого и среднего предпринимательства год от года демонстрируют уверенный рост", - сообщил Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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