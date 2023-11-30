https://ria.ru/20231130/invistitsii-1913010103.html

Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей

Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей - РИА Новости, 30.11.2023

Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей

Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:51

2023-11-30T19:51

2023-11-30T19:51

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

самарская область

дмитрий азаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_b425d09be95c11a6bb55e0978f94f55b.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сейчас в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций, приближающимся к 1,5 триллионам рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. За пять лет объем инвестиций практически удвоился. За последние годы возникли сотни новых производств", - отметил Азаров. Также губернатор подчеркнул стремление региональной власти дать бизнесу максимум преференций. Речь идет прежде всего о территориях с особыми налоговыми режимами. "У нас действуют особые экономические зоны в Тольятти, которые входят в тройку лучших в стране. Две территории опережающего развития (ТОР) работают в городах Тольятти и Чапаевск. ТОР Тольятти является лидером по числу резидентов, включенных в федеральный реестр", - рассказал Азаров. Губернатор обратил внимание на расширение сети индустриальных и логистических парков в регионе. "Работает технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина", который в 2023 году стал лучшим технопарком страны, заняв первое место по уровню эффективности функционирования. Приходя в Самарскую область, бизнес получает главное – поддержку, удобство и возможность строить четкие планы на будущее и их реализовывать", - подчеркнул Азаров. По словам губернатора, Самарская область входит в топ-10 ведущих регионов страны по развитию предпринимательства, чему способствует развитие и совершенствование мер государственной поддержки бизнеса. "Например, сейчас Самарская область занимает первое место среди регионов страны по работе центров поддержки экспорта. В результате принимаемых мер показатели развития малого и среднего предпринимательства год от года демонстрируют уверенный рост", - сообщил Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://radiosputnik.ru/20231130/robot-1912905288.html

https://ria.ru/20231129/podderzhka-1912775418.html

https://ria.ru/20231129/vystavka-1912622287.html

https://ria.ru/20231128/vystavka-1912127708.html

самарская область

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выставка-форум "россия", самарская область, дмитрий азаров