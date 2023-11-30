https://ria.ru/20231130/investitsii-1912798924.html
Сечин рассказал, что затрудняет долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли
Сечин рассказал, что затрудняет долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли - РИА Новости, 30.11.2023
Сечин рассказал, что затрудняет долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли
Постоянные изменения в налогообложении нефтяной отрасли России затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов, приводит... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:41
2023-11-30T07:41
2023-11-30T08:34
экономика
цены на нефть
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игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Постоянные изменения в налогообложении нефтяной отрасли России затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов, приводит "Роснефть" слова главы компании Игоря Сечина. "Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года", — отметил он.А уже в октябре Минфином начал вносить изменения в порядок определения цены на нефть для налоговых целей, продолжил глава "Роснефти", отметив, что это один из базовых параметров налогообложения в отрасли.Также, Сечин назвал снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к аналогичному показателю сорта Brent экономически необоснованным. Но одновременно с этим Минфин не обращает внимание на радикальную смену условий работы нефтяной отрасли в России: создание новых подходов к ценообразованию и формированию новых путей поставок российской нефти.Кроме того, он заявил, что для налоговых целей предлагается использовать "виртуальные" затраты на фрахт для "более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам". Всё это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов, заключил Сечин.
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экономика, цены на нефть, россия, европа, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал, что затрудняет долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли
Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина в нефтяной отрасли
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Постоянные изменения в налогообложении нефтяной отрасли России затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов, приводит "Роснефть" слова главы компании Игоря Сечина.
«
"Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года", — отметил он.
А уже в октябре Минфином начал вносить изменения в порядок определения цены на нефть для налоговых целей, продолжил глава "Роснефти", отметив, что это один из базовых параметров налогообложения в отрасли.
Также, Сечин назвал снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к аналогичному показателю сорта Brent экономически необоснованным. Но одновременно с этим Минфин не обращает внимание на радикальную смену условий работы нефтяной отрасли в России: создание новых подходов к ценообразованию и формированию новых путей поставок российской нефти.
Кроме того, он заявил, что для налоговых целей предлагается использовать "виртуальные" затраты на фрахт для "более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу
, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам".
Всё это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов, заключил Сечин.
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