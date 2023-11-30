https://ria.ru/20231130/investitsii-1912798924.html

Сечин рассказал, что затрудняет долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли

Сечин рассказал, что затрудняет долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли - РИА Новости, 30.11.2023

Сечин рассказал, что затрудняет долгосрочные инвестиции в нефтяной отрасли

Постоянные изменения в налогообложении нефтяной отрасли России затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов, приводит... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T07:41

2023-11-30T07:41

2023-11-30T08:34

экономика

цены на нефть

россия

европа

игорь сечин

роснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Постоянные изменения в налогообложении нефтяной отрасли России затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов, приводит "Роснефть" слова главы компании Игоря Сечина. "Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года", — отметил он.А уже в октябре Минфином начал вносить изменения в порядок определения цены на нефть для налоговых целей, продолжил глава "Роснефти", отметив, что это один из базовых параметров налогообложения в отрасли.Также, Сечин назвал снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к аналогичному показателю сорта Brent экономически необоснованным. Но одновременно с этим Минфин не обращает внимание на радикальную смену условий работы нефтяной отрасли в России: создание новых подходов к ценообразованию и формированию новых путей поставок российской нефти.Кроме того, он заявил, что для налоговых целей предлагается использовать "виртуальные" затраты на фрахт для "более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам". Всё это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов, заключил Сечин.

https://ria.ru/20231120/forbes-1910490237.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, европа, игорь сечин, роснефть