https://ria.ru/20231130/innopolis-1912945386.html

Набсовет ОЭЗ "Иннополис" одобрил проекты на 4,6 млрд руб

Набсовет ОЭЗ "Иннополис" одобрил проекты на 4,6 млрд руб - РИА Новости, 30.11.2023

Набсовет ОЭЗ "Иннополис" одобрил проекты на 4,6 млрд руб

Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" одобрил 13 новых высокотехнологичных проектов с объемом инвестиций 4,6 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:08

2023-11-30T16:08

2023-11-30T16:08

республика татарстан

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны "Иннополис" одобрил 13 новых высокотехнологичных проектов с объемом инвестиций 4,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов провел заключительное в этом году заседание наблюдательного совета ОЭЗ "Иннополис"... Тринадцать новых резидентов и партнеров ОЭЗ "Иннополис" создадут 638 высокотехнологичных рабочих мест и проинвестируют свои проекты более чем на 4,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По итогам заседания новые резиденты получат необходимые офисные и производственные площади, налоговые льготы, доступ к высококвалифицированным кадрам, сервисам и мероприятиям особой экономической зоны. Минниханов отметил, что в настоящее время в особой экономической зоне осуществляют деятельность 133 резидента, 59 партнеров, реализуются 139 стартапов. Сегодня активно развиваются обе площадки ОЭЗ - в Лаишевском и Верхнеуслонском районах республики. Глава республики отметил, что площадка в Верхнеуслонском районе - это, прежде всего, Университет Иннополис, здесь также завершается строительство крупнейшего дата-центра, что позитивно влияет на привлекательность данной территории. В числе одобренных проектов программно-аппаратный комплекс для "умных" операционных и трансляции медицинских операций в реальном времени в высоком разрешении, модернизация платформы, позволяющей участникам агробизнеса эффективно управлять урожаем, создание и вывод на российский рынок высокотехнологичной интеллектуальной системы анализа больших объемов промысловых данных, серийное производство высокоскоростных промышленных и портативных коммутаторов, создание системы безопасности на основе компьютерного зрения для объектов железнодорожной инфраструктуры с целью повышения уровня безопасности и другие. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Иннополис" создана в соответствии с постановлением правительства РФ в ноябре 2012 года. Включает две площадки в Верхнеуслонском и Лаишевском районах Татарстана. ОЭЗ "Иннополис" призвана стать российским центром информационно-коммуникационных технологий, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения, сформировать экосистему для успешного ведения бизнеса и эффективного развития проектов компаний-резидентов. В качестве преференций резиденты ОЭЗ получают льготные налоговые ставки на прибыль, имущество, землю, транспорт и пониженные коэффициенты страховых взносов. В настоящее время в ОЭЗ "Иннополис" зарегистрировано более 320 компаний-резидентов, партнеров и стартапов, создано свыше 8,3 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911723565.html

https://ria.ru/20231124/tatarstan-1911669730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)