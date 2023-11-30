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Туристы из Индонезии будут приезжать в Россию группами - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
16:31 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/indoneziya-1912928662.html
Туристы из Индонезии будут приезжать в Россию группами
Туристы из Индонезии будут приезжать в Россию группами - РИА Новости, 30.11.2023
Туристы из Индонезии будут приезжать в Россию группами
Представители России и Индонезии договорились, что регулярные групповые поездки индонезийских туристов нашу страну стартуют в феврале 2024 года, сообщает... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:31
2023-11-30T16:31
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
россия
индонезия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представители России и Индонезии договорились, что регулярные групповые поездки индонезийских туристов нашу страну стартуют в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития."В рамках работы МЭР России по развитию въездного туризма и при участии представителей министерства в Индонезии оказано содействие в запуске регулярных групповых туров индонезийцев в Москву и Казань, а также в проведении бизнес-миссии Комитета по туризму города Москвы и московских туроператоров в город Джакарту", – говорится в сообщении.Индонезия является одним из наиболее перспективных рынков с точки зрения увеличения как въездного, так и выездного туризма, отмечается в релизе. "Наши народы проявляют взаимный интерес к культуре обеих стран, – отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. – В этом году Индонезия вошла в список государств, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию, что, безусловно, делает путешествия к нам более доступными".На днях состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании в сфере туризма между российским туроператором Fun&amp;Sun и индонезийской торговой компанией PT Manna Indonesia Group и Inaris International Corp.До конца года планируется создать межведомственную рабочую группу, которая займется взаимным продвижением туристических продуктов, созданием комфортных условий пребывания путешественников."В планах на 2024 год привезти в Москву и Казань две тысячи туристов из Индонезии. Со стороны малайзийских партнеров мы также видим заинтересованность к путешествиям в Россию и смотрим на этот рынок как на один из потенциальных", – сообщила руководитель отдела въездного туризма Fun&amp;Sun Екатерина Казьмина.Она пояснила, что туроператор разработал программы туров с учетом особенностей и предпочтений индонезийских и малайзийских туристов, включив посещение основных достопримечательностей России, мечетей и ресторанов халяльной кухни.
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туризм, новости - туризм, туристы, россия, индонезия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Россия, Индонезия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туристы из Индонезии будут приезжать в Россию группами

Для туристов из Индонезии организуют групповые туры в Москву и Казань

© iStock.com / NataliaNaberezhnaiaКазанский Кремль
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / NataliaNaberezhnaia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Представители России и Индонезии договорились, что регулярные групповые поездки индонезийских туристов нашу страну стартуют в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"В рамках работы МЭР России по развитию въездного туризма и при участии представителей министерства в Индонезии оказано содействие в запуске регулярных групповых туров индонезийцев в Москву и Казань, а также в проведении бизнес-миссии Комитета по туризму города Москвы и московских туроператоров в город Джакарту", – говорится в сообщении.
Индонезия является одним из наиболее перспективных рынков с точки зрения увеличения как въездного, так и выездного туризма, отмечается в релизе. "Наши народы проявляют взаимный интерес к культуре обеих стран, – отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. – В этом году Индонезия вошла в список государств, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию, что, безусловно, делает путешествия к нам более доступными".
На днях состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании в сфере туризма между российским туроператором Fun&Sun и индонезийской торговой компанией PT Manna Indonesia Group и Inaris International Corp.
До конца года планируется создать межведомственную рабочую группу, которая займется взаимным продвижением туристических продуктов, созданием комфортных условий пребывания путешественников.
"В планах на 2024 год привезти в Москву и Казань две тысячи туристов из Индонезии. Со стороны малайзийских партнеров мы также видим заинтересованность к путешествиям в Россию и смотрим на этот рынок как на один из потенциальных", – сообщила руководитель отдела въездного туризма Fun&Sun Екатерина Казьмина.
Она пояснила, что туроператор разработал программы туров с учетом особенностей и предпочтений индонезийских и малайзийских туристов, включив посещение основных достопримечательностей России, мечетей и ресторанов халяльной кухни.
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