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Сказочное дело: новогодние игрушки из папье-маше Артели Пензиных - РИА Новости, 30.11.2023
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17:14 30.11.2023
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Сказочное дело: новогодние игрушки из папье-маше Артели Пензиных
Сказочное дело: новогодние игрушки из папье-маше Артели Пензиных - РИА Новости, 30.11.2023
Сказочное дело: новогодние игрушки из папье-маше Артели Пензиных
Художник-реставратор Елена Пензина и ее муж Сергей возрождают старую технологию елочных игрушек из древесного папье-маше. Увлечение постепенно стало для Елены... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:14
2023-11-30T17:14
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Художник-реставратор Елена Пензина и ее муж Сергей возрождают старую технологию елочных игрушек из древесного папье-маше. Увлечение постепенно стало для Елены ее главным делом и небольшим бизнесом – желающих украсить елки необычными фигурками много.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дед мороз, фото, новый год
Твой бизнес, Дед Мороз, Новый год

Сказочное дело: новогодние игрушки из папье-маше Артели Пензиных

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Художник-реставратор Елена Пензина и ее муж Сергей возрождают старую технологию елочных игрушек из древесного папье-маше. Увлечение постепенно стало для Елены ее главным делом и небольшим бизнесом – желающих украсить елки необычными фигурками много.
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Дизайнер и реставратор по образованию Елена Пензина занялась елочными игрушками еще в студенческие времена – роспись шаров давала небольшой, но хороший приработок. Постепенно она увлеклась и реставрацией советских пластиковых фигур Деда Мороза.

Елочные игрушки Артели Пензиных

Дизайнер и реставратор по образованию Елена Пензина занялась елочными игрушками еще в студенческие времена – роспись шаров давала небольшой, но хороший приработок. Постепенно она увлеклась и реставрацией советских пластиковых фигур Деда Мороза.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
1 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Свои изделия Елена дарила и продавала через соцсети, участвовала в благотворительности. Постепенно стала изучать старые техники изготовления игрушек, в том числе – древесное папье-маше.

Елочные игрушки Артели Пензиных

Свои изделия Елена дарила и продавала через соцсети, участвовала в благотворительности. Постепенно стала изучать старые техники изготовления игрушек, в том числе – древесное папье-маше.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
2 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Эта техника оказалась художнице близка. По словам Елены, расцвет таких производств пришелся на середину ХХ века. Самые старые кустарные игрушки, которые ей попадали в руки, относятся к началу прошлого столетия.

Елочные игрушки Артели Пензиных

Эта техника оказалась художнице близка. По словам Елены, расцвет таких производств пришелся на середину ХХ века. Самые старые кустарные игрушки, которые ей попадали в руки, относятся к началу прошлого столетия.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
3 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Для того, чтобы восстановить технологию, Елена с мужем провели настоящую исследовательскую работу. Звонили на фабрики, которые раньше выпускали такие игрушки, напрямую связывались со специалистами-технологами, искали необходимую литературу.

Елена Пензина

Для того, чтобы восстановить технологию, Елена с мужем провели настоящую исследовательскую работу. Звонили на фабрики, которые раньше выпускали такие игрушки, напрямую связывались со специалистами-технологами, искали необходимую литературу.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
4 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Меньше, чем через год архивной работы, в начале 2020 года, Пензины отлили первую игрушку. После участия в акселераторе для ремесленников Елена начала выпускать небольшие партии. Например, за лето 2023 года маленьких фигур сделали четыре вида, по 60-70 штук.

Елочные игрушки Артели Пензиных

Меньше, чем через год архивной работы, в начале 2020 года, Пензины отлили первую игрушку. После участия в акселераторе для ремесленников Елена начала выпускать небольшие партии. Например, за лето 2023 года маленьких фигур сделали четыре вида, по 60-70 штук.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
5 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Все производство полностью ручное. На изготовление, к примеру, Деда Мороза требуется три-четыре дня, и это – не учитывая времени на просушку фигуры, на что уходит иногда до недели. Роспись только одной игрушки занимает полный рабочий день.

Елочная игрушка Артели Пензиных

Все производство полностью ручное. На изготовление, к примеру, Деда Мороза требуется три-четыре дня, и это – не учитывая времени на просушку фигуры, на что уходит иногда до недели. Роспись только одной игрушки занимает полный рабочий день.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
6 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Сначала изготавливается пластилиновая скульптура, потом с нее снимается гипсовая форма из двух половин. В них закладывается древесное тесто из буковой пыли, клея и растворителей. Дальше – этап сушки.

Елочные игрушки Артели Пензиных

Сначала изготавливается пластилиновая скульптура, потом с нее снимается гипсовая форма из двух половин. В них закладывается древесное тесто из буковой пыли, клея и растворителей. Дальше – этап сушки.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
7 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Готовые половины надо склеить. На этом этапе, по словам Елены, зачастую нужна мужская сила. Шов шпаклюется и шлифуется так, чтобы не было никаких изъянов. Дальше художница наносит грунт и расписывает работу.

Елочные игрушки Артели Пензиных

Готовые половины надо склеить. На этом этапе, по словам Елены, зачастую нужна мужская сила. Шов шпаклюется и шлифуется так, чтобы не было никаких изъянов. Дальше художница наносит грунт и расписывает работу.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
8 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

"Мой источник вдохновения – это советская игрушка. Мне нравятся ее основы, лаконичность и простота линий. Если посмотреть на современные фигурки Деда Мороза, то они все блестят и пестрят. Мои игрушки другие, это такой стиль", – объясняет Елена.

Елочные игрушки Артели Пензиных

"Мой источник вдохновения – это советская игрушка. Мне нравятся ее основы, лаконичность и простота линий. Если посмотреть на современные фигурки Деда Мороза, то они все блестят и пестрят. Мои игрушки другие, это такой стиль", – объясняет Елена.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
9 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

"Например, некоторым не нравится, что у моей Снегурочки улыбка "не до ушей". А мне как раз импонирует ее кроткость, традиционная для наших игрушек", – продолжает она.

Елочные игрушки Артели Пензиных

"Например, некоторым не нравится, что у моей Снегурочки улыбка "не до ушей". А мне как раз импонирует ее кроткость, традиционная для наших игрушек", – продолжает она.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
10 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Мальчики и девочки в зимних костюмах вдохновлены пупсами и игрушками 1960-х годов, это видно по их одежде. Любит Елена и лесную тематику, стараясь дарить зверям человеческое обличье, обязательно одевать их. Часто черпает идеи, изучая мягкие игрушки.

Елочные игрушки Артели Пензиных

Мальчики и девочки в зимних костюмах вдохновлены пупсами и игрушками 1960-х годов, это видно по их одежде. Любит Елена и лесную тематику, стараясь дарить зверям человеческое обличье, обязательно одевать их. Часто черпает идеи, изучая мягкие игрушки.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
11 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

"С помощью краски в этой технике можно передать любую фактуру – будь то ткань или что-то еще. Лягушки одеты в майки и штаны, ножки у них болтаются. Выглядит по-разному, а сделано все из одного материала", – говорит Елена.

Елочные игрушки Артели Пензиных

"С помощью краски в этой технике можно передать любую фактуру – будь то ткань или что-то еще. Лягушки одеты в майки и штаны, ножки у них болтаются. Выглядит по-разному, а сделано все из одного материала", – говорит Елена.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
12 из 13
© Фото из личного архива Елены Пензиной

Дальнейшее развитие производства Елена видит как семейное дело. "Моя племянница учится в художественном училище, у меня подрабатывает второй год. Вторая племянница тоже уже помогала шлифовать формы. Приобщаю к папье-маше и мою дочь. Пока ей восемь лет, но через года два, думаю, уже какие-то этапы работы ей можно будет доверить", – говорит Елена Пензина.

Елена Пензина

Дальнейшее развитие производства Елена видит как семейное дело. "Моя племянница учится в художественном училище, у меня подрабатывает второй год. Вторая племянница тоже уже помогала шлифовать формы. Приобщаю к папье-маше и мою дочь. Пока ей восемь лет, но через года два, думаю, уже какие-то этапы работы ей можно будет доверить", – говорит Елена Пензина.

© Фото из личного архива Елены Пензиной
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