Сказочное дело: новогодние игрушки из папье-маше Артели Пензиных

Дизайнер и реставратор по образованию Елена Пензина занялась елочными игрушками еще в студенческие времена – роспись шаров давала небольшой, но хороший приработок. Постепенно она увлеклась и реставрацией советских пластиковых фигур Деда Мороза.
Дизайнер и реставратор по образованию Елена Пензина занялась елочными игрушками еще в студенческие времена – роспись шаров давала небольшой, но хороший приработок. Постепенно она увлеклась и реставрацией советских пластиковых фигур Деда Мороза.
Свои изделия Елена дарила и продавала через соцсети, участвовала в благотворительности. Постепенно стала изучать старые техники изготовления игрушек, в том числе – древесное папье-маше.
Свои изделия Елена дарила и продавала через соцсети, участвовала в благотворительности. Постепенно стала изучать старые техники изготовления игрушек, в том числе – древесное папье-маше.
Эта техника оказалась художнице близка. По словам Елены, расцвет таких производств пришелся на середину ХХ века. Самые старые кустарные игрушки, которые ей попадали в руки, относятся к началу прошлого столетия.
Эта техника оказалась художнице близка. По словам Елены, расцвет таких производств пришелся на середину ХХ века. Самые старые кустарные игрушки, которые ей попадали в руки, относятся к началу прошлого столетия.
Для того, чтобы восстановить технологию, Елена с мужем провели настоящую исследовательскую работу. Звонили на фабрики, которые раньше выпускали такие игрушки, напрямую связывались со специалистами-технологами, искали необходимую литературу.
Для того, чтобы восстановить технологию, Елена с мужем провели настоящую исследовательскую работу. Звонили на фабрики, которые раньше выпускали такие игрушки, напрямую связывались со специалистами-технологами, искали необходимую литературу.
Меньше, чем через год архивной работы, в начале 2020 года, Пензины отлили первую игрушку. После участия в акселераторе для ремесленников Елена начала выпускать небольшие партии. Например, за лето 2023 года маленьких фигур сделали четыре вида, по 60-70 штук.
Меньше, чем через год архивной работы, в начале 2020 года, Пензины отлили первую игрушку. После участия в акселераторе для ремесленников Елена начала выпускать небольшие партии. Например, за лето 2023 года маленьких фигур сделали четыре вида, по 60-70 штук.
Все производство полностью ручное. На изготовление, к примеру, Деда Мороза требуется три-четыре дня, и это – не учитывая времени на просушку фигуры, на что уходит иногда до недели. Роспись только одной игрушки занимает полный рабочий день.
Все производство полностью ручное. На изготовление, к примеру, Деда Мороза требуется три-четыре дня, и это – не учитывая времени на просушку фигуры, на что уходит иногда до недели. Роспись только одной игрушки занимает полный рабочий день.
Сначала изготавливается пластилиновая скульптура, потом с нее снимается гипсовая форма из двух половин. В них закладывается древесное тесто из буковой пыли, клея и растворителей. Дальше – этап сушки.
Сначала изготавливается пластилиновая скульптура, потом с нее снимается гипсовая форма из двух половин. В них закладывается древесное тесто из буковой пыли, клея и растворителей. Дальше – этап сушки.
Готовые половины надо склеить. На этом этапе, по словам Елены, зачастую нужна мужская сила. Шов шпаклюется и шлифуется так, чтобы не было никаких изъянов. Дальше художница наносит грунт и расписывает работу.
Готовые половины надо склеить. На этом этапе, по словам Елены, зачастую нужна мужская сила. Шов шпаклюется и шлифуется так, чтобы не было никаких изъянов. Дальше художница наносит грунт и расписывает работу.
"Мой источник вдохновения – это советская игрушка. Мне нравятся ее основы, лаконичность и простота линий. Если посмотреть на современные фигурки Деда Мороза, то они все блестят и пестрят. Мои игрушки другие, это такой стиль", – объясняет Елена.
"Мой источник вдохновения – это советская игрушка. Мне нравятся ее основы, лаконичность и простота линий. Если посмотреть на современные фигурки Деда Мороза, то они все блестят и пестрят. Мои игрушки другие, это такой стиль", – объясняет Елена.
"Например, некоторым не нравится, что у моей Снегурочки улыбка "не до ушей". А мне как раз импонирует ее кроткость, традиционная для наших игрушек", – продолжает она.
"Например, некоторым не нравится, что у моей Снегурочки улыбка "не до ушей". А мне как раз импонирует ее кроткость, традиционная для наших игрушек", – продолжает она.
Мальчики и девочки в зимних костюмах вдохновлены пупсами и игрушками 1960-х годов, это видно по их одежде. Любит Елена и лесную тематику, стараясь дарить зверям человеческое обличье, обязательно одевать их. Часто черпает идеи, изучая мягкие игрушки.
Мальчики и девочки в зимних костюмах вдохновлены пупсами и игрушками 1960-х годов, это видно по их одежде. Любит Елена и лесную тематику, стараясь дарить зверям человеческое обличье, обязательно одевать их. Часто черпает идеи, изучая мягкие игрушки.
"С помощью краски в этой технике можно передать любую фактуру – будь то ткань или что-то еще. Лягушки одеты в майки и штаны, ножки у них болтаются. Выглядит по-разному, а сделано все из одного материала", – говорит Елена.
"С помощью краски в этой технике можно передать любую фактуру – будь то ткань или что-то еще. Лягушки одеты в майки и штаны, ножки у них болтаются. Выглядит по-разному, а сделано все из одного материала", – говорит Елена.
Дальнейшее развитие производства Елена видит как семейное дело. "Моя племянница учится в художественном училище, у меня подрабатывает второй год. Вторая племянница тоже уже помогала шлифовать формы. Приобщаю к папье-маше и мою дочь. Пока ей восемь лет, но через года два, думаю, уже какие-то этапы работы ей можно будет доверить", – говорит Елена Пензина.
Дальнейшее развитие производства Елена видит как семейное дело. "Моя племянница учится в художественном училище, у меня подрабатывает второй год. Вторая племянница тоже уже помогала шлифовать формы. Приобщаю к папье-маше и мою дочь. Пока ей восемь лет, но через года два, думаю, уже какие-то этапы работы ей можно будет доверить", – говорит Елена Пензина.