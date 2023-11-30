Сказочное дело: новогодние игрушки из папье-маше Артели Пензиных

© Фото из личного архива Елены Пензиной

Дальнейшее развитие производства Елена видит как семейное дело. "Моя племянница учится в художественном училище, у меня подрабатывает второй год. Вторая племянница тоже уже помогала шлифовать формы. Приобщаю к папье-маше и мою дочь. Пока ей восемь лет, но через года два, думаю, уже какие-то этапы работы ей можно будет доверить", – говорит Елена Пензина.