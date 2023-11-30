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Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до трех - РИА Новости, 30.11.2023
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10:16 30.11.2023 (обновлено: 10:36 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ierusalim-1912822279.html
Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до трех
Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до трех - РИА Новости, 30.11.2023
Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до трех
Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:16
2023-11-30T10:36
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, а пять человек получили ранения различной степени тяжести.В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, прибывший на место теракта, заявил, что "нападавшие, по всей видимости, являлись членами ХАМАС". Министр добавил, что продолжит политику "раздачи оружия" гражданскому населению.Командующий полицией Иерусалимского округа Дорон Тургеман заявил, что нападавшие были жителями Восточного Иерусалима. Они были вооружены винтовкой M-16 и пистолетом, добавил он.
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в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
Число погибших в теракте в Иерусалиме возросло до трех

Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим возросло до трех

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто теракта на автобусной остановке в Иерусалиме
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.
По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, а пять человек получили ранения различной степени тяжести.
В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, прибывший на место теракта, заявил, что "нападавшие, по всей видимости, являлись членами ХАМАС". Министр добавил, что продолжит политику "раздачи оружия" гражданскому населению.
Командующий полицией Иерусалимского округа Дорон Тургеман заявил, что нападавшие были жителями Восточного Иерусалима. Они были вооружены винтовкой M-16 и пистолетом, добавил он.
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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