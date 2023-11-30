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Число погибших при стрельбе в Иерусалиме возросло до двух - РИА Новости, 30.11.2023
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10:01 30.11.2023 (обновлено: 10:30 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ierusalim-1912815019.html
Число погибших при стрельбе в Иерусалиме возросло до двух
Число погибших при стрельбе в Иерусалиме возросло до двух - РИА Новости, 30.11.2023
Число погибших при стрельбе в Иерусалиме возросло до двух
Число погибших в результате стрельбы в Иерусалиме возросло до двух, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на данные экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:01
2023-11-30T10:30
в мире
иерусалим
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Иерусалиме возросло до двух, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на данные экстренных служб. "Два человека погибли... в результате стрельбы в Иерусалиме", - говорится в сообщении издания. Ранее сообщалось, что стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Полиция Израиля сообщила, что двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. По данным Jerusalem Post, нападавшие были ликвидированы.Как сообщает телеканал i24, второй погибшей стала 73-летняя женщина. До этого сообщалось о гибели 24-летней женщины. Также, по данным телеканала, ранения получили девять человек.Издание Haaretz сообщает со ссылкой на командующего полицией иерусалимского округа Дорона Тургемана, что совершившие нападение были выходцами из Восточного Иерусалима, где преимущественно проживает арабское население. По его словам, двое мужчин прибыли на место на автомобиле и открыли стрельбу по мирным жителям из пистолета и винтовки M16. Они были ликвидированы военными и гражданским.
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в мире, иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при стрельбе в Иерусалиме возросло до двух

JP: число погибших из-за стрельбы в Иерусалиме возросло до двух

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. 30 ноября 2023
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Место теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. 30 ноября 2023
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в Иерусалиме возросло до двух, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на данные экстренных служб.
«
"Два человека погибли... в результате стрельбы в Иерусалиме", - говорится в сообщении издания.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Полиция Израиля сообщила, что двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. По данным Jerusalem Post, нападавшие были ликвидированы.
Как сообщает телеканал i24, второй погибшей стала 73-летняя женщина. До этого сообщалось о гибели 24-летней женщины. Также, по данным телеканала, ранения получили девять человек.
Издание Haaretz сообщает со ссылкой на командующего полицией иерусалимского округа Дорона Тургемана, что совершившие нападение были выходцами из Восточного Иерусалима, где преимущественно проживает арабское население. По его словам, двое мужчин прибыли на место на автомобиле и открыли стрельбу по мирным жителям из пистолета и винтовки M16. Они были ликвидированы военными и гражданским.
 
В миреИерусалимИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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