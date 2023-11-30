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Число грузовиков, ожидающих выезда в Литву из России, возросло до 190 - РИА Новости, 30.11.2023
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10:55 30.11.2023 (обновлено: 15:26 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/gruzoviki-1912834389.html
Число грузовиков, ожидающих выезда в Литву из России, возросло до 190
Число грузовиков, ожидающих выезда в Литву из России, возросло до 190 - РИА Новости, 30.11.2023
Число грузовиков, ожидающих выезда в Литву из России, возросло до 190
На границе между Калининградской областью и Литвой скопилась очередь из почти 200 грузовиков, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:55
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литва
калининградская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На границе между Калининградской областью и Литвой скопилась очередь из почти 200 грузовиков, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России."Очередь в Калининградской области на границе с Литвой продолжает расти. По данным на 9:00, в очереди перед МАПП "Чернышевское" в направлении Литвы находится 190 грузовых авто. Еще 25 — на нейтральной полосе, уже оформленные российской стороной", — заявили таможенники.При этом официальных разъяснений от литовской таможенной службы они так и не получили. Всего за последние сутки литовская таможня приняла только 52 грузовика.В ФТС напомнили, что очередь начала скапливаться в пятницу, 24 ноября, из-за замедленной работы сопредельной стороны. Как отмечали в Калининградской таможне, литовские коллеги работают медленно, оформляя примерно по три машины в час.В Росгранстрое пояснили, что к образованию очереди привело то, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Здесь сконцентрирован весь грузовой трафик, причем пропуск существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что сейчас пропускная способность МАПП "Чернышевское" в три раза ниже проектной. По его словам, вопрос транзита в Калининград и из него требует системного решения.
https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html
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литва, калининградская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, в мире
Литва, Калининградская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, В мире
Число грузовиков, ожидающих выезда в Литву из России, возросло до 190

Число фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, достигло 190

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На границе между Калининградской областью и Литвой скопилась очередь из почти 200 грузовиков, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
"Очередь в Калининградской области на границе с Литвой продолжает расти. По данным на 9:00, в очереди перед МАПП "Чернышевское" в направлении Литвы находится 190 грузовых авто. Еще 25 — на нейтральной полосе, уже оформленные российской стороной", — заявили таможенники.
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При этом официальных разъяснений от литовской таможенной службы они так и не получили. Всего за последние сутки литовская таможня приняла только 52 грузовика.
В ФТС напомнили, что очередь начала скапливаться в пятницу, 24 ноября, из-за замедленной работы сопредельной стороны. Как отмечали в Калининградской таможне, литовские коллеги работают медленно, оформляя примерно по три машины в час.
В Росгранстрое пояснили, что к образованию очереди привело то, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Здесь сконцентрирован весь грузовой трафик, причем пропуск существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что сейчас пропускная способность МАПП "Чернышевское" в три раза ниже проектной. По его словам, вопрос транзита в Калининград и из него требует системного решения.
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ЛитваКалининградская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияВ мире
 
 
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