Рейтинг@Mail.ru
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/granty-1912961051.html
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым - РИА Новости, 30.11.2023
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым
Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:51
2023-11-30T16:51
наука
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
российский научный фонд
iii конгресс молодых ученых
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912944012_0:335:3046:2048_1920x0_80_0_0_d66f4231f439a16a591878491ac775d2.jpg
СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РНФ занимается грантовой поддержкой научных проектов на конкурсной основе. "За прошлый год фонд поддержал 708 организаций и около 53 тысяч ученых, из которых большинство, 38 тысяч, это молодые исследователи и специалисты", — сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. По его словам, общий объем грантового финансирования составил 32 миллиарда рублей. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231130/uchenye-1912960028.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912944012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7cb54930e361769d063dc461c7aa1dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, российский научный фонд, iii конгресс молодых ученых, наука
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Российский научный фонд, III Конгресс молодых ученых, Наука
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым

Чернышенко: большую часть грантов РНФ направили на поддержку молодых ученых

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Правительства РФ Заместитель председателя Правительства РФ на пленарном заседании "Наука: пространство возможностей" во время III Конгресса молодых учёных
Заместитель председателя Правительства РФ Заместитель председателя Правительства РФ на пленарном заседании Наука: пространство возможностей во время III Конгресса молодых учёных
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Правительства РФ Заместитель председателя Правительства РФ на пленарном заседании "Наука: пространство возможностей" во время III Конгресса молодых учёных
Читать ria.ru в
СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РНФ занимается грантовой поддержкой научных проектов на конкурсной основе.
"За прошлый год фонд поддержал 708 организаций и около 53 тысяч ученых, из которых большинство, 38 тысяч, это молодые исследователи и специалисты", — сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых.
По его словам, общий объем грантового финансирования составил 32 миллиарда рублей.
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
Изучение структуры вещества - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Чернышенко назвал объем мегагранта для ученых в 2024 году
Вчера, 16:47
 
НаукаРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинРоссийский научный фондIII Конгресс молодых ученыхНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала