https://ria.ru/20231130/granty-1912961051.html

Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым

Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым - РИА Новости, 30.11.2023

Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым

Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:51

2023-11-30T16:51

2023-11-30T16:51

наука

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

российский научный фонд

iii конгресс молодых ученых

наука

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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РНФ занимается грантовой поддержкой научных проектов на конкурсной основе. "За прошлый год фонд поддержал 708 организаций и около 53 тысяч ученых, из которых большинство, 38 тысяч, это молодые исследователи и специалисты", — сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. По его словам, общий объем грантового финансирования составил 32 миллиарда рублей. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, российский научный фонд, iii конгресс молодых ученых, наука