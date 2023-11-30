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Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым - РИА Новости, 30.11.2023
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым
Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:51
2023-11-30T16:51
2023-11-30T16:51
наука
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
российский научный фонд
iii конгресс молодых ученых
наука
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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РНФ занимается грантовой поддержкой научных проектов на конкурсной основе. "За прошлый год фонд поддержал 708 организаций и около 53 тысяч ученых, из которых большинство, 38 тысяч, это молодые исследователи и специалисты", — сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых. По его словам, общий объем грантового финансирования составил 32 миллиарда рублей. Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, российский научный фонд, iii конгресс молодых ученых, наука
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Российский научный фонд, III Конгресс молодых ученых, Наука
Большую часть грантов Российского научного фонда направили молодым ученым
Чернышенко: большую часть грантов РНФ направили на поддержку молодых ученых
СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Большинство грантов Российского научного фонда (РНФ) идут на поддержку молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РНФ занимается грантовой поддержкой научных проектов на конкурсной основе.
"За прошлый год фонд поддержал 708 организаций и около 53 тысяч ученых, из которых большинство, 38 тысяч, это молодые исследователи и специалисты", — сказал Чернышенко на пленарном заседании III Конгресса молодых ученых.
По его словам, общий объем грантового финансирования составил 32 миллиарда рублей.
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина
в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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