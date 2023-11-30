https://ria.ru/20231130/granatomet-1912781509.html

Минобороны опубликовало архивы о трофейном немецком гранатомете в 1943 году

Минобороны опубликовало архивы о трофейном немецком гранатомете в 1943 году - РИА Новости, 30.11.2023

Минобороны опубликовало архивы о трофейном немецком гранатомете в 1943 году

Советские разведчики во время Гомельско-Речицкой операции добыли перспективный образец оружия гитлеровцев – противотанковый гранатомет "Офенрор", следует из... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T00:32

2023-11-30T00:32

2023-11-30T00:42

общество

гомель

россия

гомельская область

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863188726_0:169:3189:1963_1920x0_80_0_0_7c24a955d4e697cda564b75c08c9a4c2.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Советские разведчики во время Гомельско-Речицкой операции добыли перспективный образец оружия гитлеровцев – противотанковый гранатомет "Офенрор", следует из архивных документов, опубликованных Минобороны РФ к 80-летию освобождения Гомеля. "Приказываю: всеми видами разведки и тщательным допросом пленных установить тактико-технические данные нового ружья, добыть образец и боеприпасы к нему. Поставить задачу всем видам разведки на захват указанных документов, при захвате последних немедленно направить их в ТРО штаба артиллерии армии", - говорится в приказе штаба артиллерии 3-й армии от 19 ноября 1943 года. Речь шла о противотанковых гранатометах "Офенрор" (Ofenrohr, "печная труба"). В приказе даются первые сведения об этом оружии, которые добыли разведчики, действовавшие в Гомельской области. Его классифицировали как противотанковое ружье. "Заряжание ружья производится с казенной части, воспламенение заряда – электрическое. Во время выстрела стрелок для предохранения лица надевает маску от противогаза (без коробки). Дальность действия ружья – до 150 метров", - говорится в документе. В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции советские войска на фронте шириной в 100 километров прорвали хорошо укрепленную оборону противника и за 20 дней в условиях осеннего бездорожья продвинулись на глубину в 130 километров. Были освобождены многие населенные пункты Восточной Белоруссии, включая город Гомель. Благодаря данной операции были созданы благоприятные условия для последующего освобождения Белорусской ССР. Кроме того, активные действия Красной Армии на этом направлении способствовали успешному освобождению Правобережной Украины: в ноябрьские дни 1943 года вермахт не смог перебросить отсюда в район Киева ни одной из своих дивизий. Двадцати трем отличившимся в операции частям и соединениям присвоено почетное наименование "Гомельские", двадцати двум - "Речицкие".

https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781093.html

гомель

россия

гомельская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гомель, россия, гомельская область, белоруссия