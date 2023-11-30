Минобороны опубликовало архивы о трофейном немецком гранатомете в 1943 году
Разведчики в 1943 году добыли перспективный немецкий гранатомет под Гомелем
© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Советские разведчики во время Гомельско-Речицкой операции добыли перспективный образец оружия гитлеровцев – противотанковый гранатомет "Офенрор", следует из архивных документов, опубликованных Минобороны РФ к 80-летию освобождения Гомеля.
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"Приказываю: всеми видами разведки и тщательным допросом пленных установить тактико-технические данные нового ружья, добыть образец и боеприпасы к нему. Поставить задачу всем видам разведки на захват указанных документов, при захвате последних немедленно направить их в ТРО штаба артиллерии армии", - говорится в приказе штаба артиллерии 3-й армии от 19 ноября 1943 года.
Речь шла о противотанковых гранатометах "Офенрор" (Ofenrohr, "печная труба").
В приказе даются первые сведения об этом оружии, которые добыли разведчики, действовавшие в Гомельской области. Его классифицировали как противотанковое ружье. "Заряжание ружья производится с казенной части, воспламенение заряда – электрическое. Во время выстрела стрелок для предохранения лица надевает маску от противогаза (без коробки). Дальность действия ружья – до 150 метров", - говорится в документе.
В ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции советские войска на фронте шириной в 100 километров прорвали хорошо укрепленную оборону противника и за 20 дней в условиях осеннего бездорожья продвинулись на глубину в 130 километров.
Были освобождены многие населенные пункты Восточной Белоруссии, включая город Гомель. Благодаря данной операции были созданы благоприятные условия для последующего освобождения Белорусской ССР. Кроме того, активные действия Красной Армии на этом направлении способствовали успешному освобождению Правобережной Украины: в ноябрьские дни 1943 года вермахт не смог перебросить отсюда в район Киева ни одной из своих дивизий.
Двадцати трем отличившимся в операции частям и соединениям присвоено почетное наименование "Гомельские", двадцати двум - "Речицкие".