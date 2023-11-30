https://ria.ru/20231130/grammofon-1913021473.html

Светлана Радионова вручила "Зеленый граммофон" Юлианне Карауловой

Светлана Радионова вручила "Зеленый граммофон" Юлианне Карауловой - РИА Новости, 30.11.2023

Светлана Радионова вручила "Зеленый граммофон" Юлианне Карауловой

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на прошедшей ХХVIII церемонии музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве вручила певице Юлианне Карауловой РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:43

2023-11-30T20:43

2023-11-30T20:51

москва

светлана радионова

юлианна караулова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

премия "золотой граммофон"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на прошедшей ХХVIII церемонии музыкальной премии "Золотой граммофон" в Москве вручила певице Юлианне Карауловой "Зеленый граммофон", сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". "Я искреннее поздравляю Юлианну с такой наградой, быть экологичным можно как в поступках, так и в сердце, всегда оставайтесь такой. А мы приглашаем вас войти в состав жюри международной премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого". Вы можете участвовать сами, с ребенком или друзьями, премия для всех и в ней нет ни возрастных, ни статусных ограничений", - сказала Радионова. Награждение зеленой статуэткой стало традицией премии. Специальная номинация "Зеленый граммофон" вручается артисту, который демонстрирует особую экологическую ответственность и своим примером показывает поклонникам важность заботы об окружающей среде. Караулова не раз принимала участие в различных мероприятиях, ориентированных на заботу о природе и экологическое просвещение молодого поколения. "Мне невероятно приятно получить "Зеленый граммофон" и быть причастной к популяризации экологического образа жизни. Это большая честь и ответственность для меня, поскольку забота об окружающей среде – это не разовая акция, а ежедневное участие, я бы даже сказала ежеминутное экологическое мышление. И если я могу быть примером для других, то это может и каждый из вас. Я верю, что защита природы – наше общее дело и вместе мы преуспеем", - приводит пресс-служба слова Карауловой. По словам Радионовой, борьба за здоровье и сохранность природных ресурсов становится важнейшим направлением деятельности организаций и компаний в самых разных сферах и отраслях. "Но и каждый человек тоже может повлиять на экологическую безопасность и внести посильный вклад, как это делают дети и взрослые – участники премии "Экология – дело каждого", - отметила руководитель Росприроднадзора. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

https://ria.ru/20231117/grammofon-1909879334.html

https://ria.ru/20230206/grammofon-1850122915.html

https://ria.ru/20231130/premiya-1912816237.html

москва

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москва, светлана радионова, юлианна караулова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), премия "золотой граммофон"