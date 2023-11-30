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Госдума приняла закон о единой анкете при поступлении на госслужбу
Госдума приняла закон о единой анкете при поступлении на госслужбу - РИА Новости, 30.11.2023
Госдума приняла закон о единой анкете при поступлении на госслужбу
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единой форме анкеты, представляемой гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:02
2023-11-30T13:02
2023-11-30T13:02
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единой форме анкеты, представляемой гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу. Законопроект был внесен правительством РФ. "В целях унификации подходов к правовому регулированию государственной службы Российской Федерации (далее - государственная служба) и муниципальной службы в Российской Федерации (далее - муниципальная служба) законопроектом предусматривается установление единой формы анкеты, представляемой гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу (далее - анкета). Форму анкеты, в том числе перечень включаемых в нее сведений, а также порядок и сроки их актуализации предлагается установить актом президента Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предусматривается обязанность государственных и муниципальных служащих в письменной форме сообщать представителю нанимателя о ставших им известными изменениях сведений, содержащихся в анкете. "При этом предлагается установить возможность проведения проверки указанных сведений по решению представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица. Проведение такой проверки возлагается на кадровую службу государственного (муниципального) органа, которая будет направлять в органы публичной власти и организации, обладающие соответствующей информацией, запросы в письменной форме, в том числе посредством государственных информационных систем", - сказано в пояснительной записке.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о единой анкете при поступлении на госслужбу
ГД приняла законопроект о единой форме анкеты для поступления на госслужбу
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единой форме анкеты, представляемой гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу.
Законопроект был внесен правительством РФ
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"В целях унификации подходов к правовому регулированию государственной службы Российской Федерации (далее - государственная служба) и муниципальной службы в Российской Федерации (далее - муниципальная служба) законопроектом предусматривается установление единой формы анкеты, представляемой гражданами при поступлении на государственную или муниципальную службу (далее - анкета). Форму анкеты, в том числе перечень включаемых в нее сведений, а также порядок и сроки их актуализации предлагается установить актом президента Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом предусматривается обязанность государственных и муниципальных служащих в письменной форме сообщать представителю нанимателя о ставших им известными изменениях сведений, содержащихся в анкете.
"При этом предлагается установить возможность проведения проверки указанных сведений по решению представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица. Проведение такой проверки возлагается на кадровую службу государственного (муниципального) органа, которая будет направлять в органы публичной власти и организации, обладающие соответствующей информацией, запросы в письменной форме, в том числе посредством государственных информационных систем", - сказано в пояснительной записке.
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