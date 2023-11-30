https://ria.ru/20231130/golikova-1912899926.html

Голикова попросила регионы ускорить процесс получения лицензий школами

Голикова попросила регионы ускорить процесс получения лицензий школами - РИА Новости, 30.11.2023

Голикова попросила регионы ускорить процесс получения лицензий школами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы ускорить работу по предоставлению новыми школами лицензий на образовательную деятельность. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:50

2023-11-30T13:50

2023-11-30T13:50

общество

россия

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила регионы ускорить работу по предоставлению новыми школами лицензий на образовательную деятельность. "На что хочу обратить внимание, уважаемые коллеги. Все эти инфраструктурные проекты требуют не только стройки, они требуют еще и получения соответствующих лицензий. Вот здесь нужно очень серьезную работу еще раз провести вместе с Рособрнадзором и обратить внимание на то, где объекты строительства уже закончены, но требуют получения лицензии. Ускорьте, пожалуйста, эту работу, чтобы дети могли пойти во вновь отстроенные учебные заведения", - сказала Голикова в ходе Всероссийского совещания для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования. Она добавила, что до конца 2023 года необходимо обеспечить ввод еще более 140 школ общей вместимостью более 77 тысяч мест, а также завершить капитальный ремонт более 370 зданий. По словам вице-премьера, программа капремонта не связана с реализацией национального проекта и не завершится в 2024 году. Голикова напомнила, что на середину ноября 2023 года введено в эксплуатацию 1154 школы на более чем 678 тысяч мест.

https://ria.ru/20231124/uchebnik-1911734831.html

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общество, россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)