https://ria.ru/20231130/gaza-1913003042.html

Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы

Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы - РИА Новости, 30.11.2023

Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы

Власти Палестины призывают специалистов ООН и других международных организаций посетить сектор Газа, который более 55 дней переживает военную интервенцию... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:06

2023-11-30T19:06

2023-11-30T19:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДУБАЙ, 30 ноя - РИА Новости. Власти Палестины призывают специалистов ООН и других международных организаций посетить сектор Газа, который более 55 дней переживает военную интервенцию Израиля, чтобы оценить состояние окружающей среды, воздуха, воды, почвы на этой территории в результате интенсивных военных действий и израильских бомбардировок, сообщил РИА Новости в кулуарах конференции ООН по климату (COP28) руководитель Управления по экологической деятельности Палестинской администрации Ахмед Абу Тахер. "За время военных действий в секторе Газа на него было сброшено более 40 тысяч тонн взрывчатых веществ, Израиль использовал 100 военных самолётов и 400 танков и военных передвижных средств, которые также загрязняли атмосферу сектора выбросами топлива и вредных веществ", - отметил Абу Тахер. Кроме того, по его словам, ударами израильской армии были разрушены более 60% жилого фонда сектора Газа, превратив его в руины, прекратилась переработка твёрдых отходов на двух мусороперерабатывающих заводах на этой территории, а также перестали работать все 65 станций по очистке сточных вод, чем создалась угроза экологической катастрофы в анклаве. "В связи со всеми этими последствиями военных действий необходимо, чтобы ООН направила специалистов, чтобы оценить состояние почвы, воды, воздуха в секторе Газа, сделать рекомендации для его жителей, насколько ещё эта территория в результате этой войны пригодна для ведения сельского хозяйства, рыболовства, и оказать помощь в преодолении экологической катастрофы в анклаве", - добавил глава управления.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, палестина, израиль, в мире