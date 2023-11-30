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Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы - РИА Новости, 30.11.2023
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19:06 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/gaza-1913003042.html
Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы
Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы - РИА Новости, 30.11.2023
Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы
Власти Палестины призывают специалистов ООН и других международных организаций посетить сектор Газа, который более 55 дней переживает военную интервенцию... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:06
2023-11-30T19:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДУБАЙ, 30 ноя - РИА Новости. Власти Палестины призывают специалистов ООН и других международных организаций посетить сектор Газа, который более 55 дней переживает военную интервенцию Израиля, чтобы оценить состояние окружающей среды, воздуха, воды, почвы на этой территории в результате интенсивных военных действий и израильских бомбардировок, сообщил РИА Новости в кулуарах конференции ООН по климату (COP28) руководитель Управления по экологической деятельности Палестинской администрации Ахмед Абу Тахер. "За время военных действий в секторе Газа на него было сброшено более 40 тысяч тонн взрывчатых веществ, Израиль использовал 100 военных самолётов и 400 танков и военных передвижных средств, которые также загрязняли атмосферу сектора выбросами топлива и вредных веществ", - отметил Абу Тахер. Кроме того, по его словам, ударами израильской армии были разрушены более 60% жилого фонда сектора Газа, превратив его в руины, прекратилась переработка твёрдых отходов на двух мусороперерабатывающих заводах на этой территории, а также перестали работать все 65 станций по очистке сточных вод, чем создалась угроза экологической катастрофы в анклаве. "В связи со всеми этими последствиями военных действий необходимо, чтобы ООН направила специалистов, чтобы оценить состояние почвы, воды, воздуха в секторе Газа, сделать рекомендации для его жителей, насколько ещё эта территория в результате этой войны пригодна для ведения сельского хозяйства, рыболовства, и оказать помощь в преодолении экологической катастрофы в анклаве", - добавил глава управления.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, палестина, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Палестина, Израиль, В мире
Палестина призвала ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы

Власти Палестины призвали ООН оценить последствия ударов ЦАХАЛ для экологии Газы

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушения в городе Дейр-эль-Балах в Газе
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ДУБАЙ, 30 ноя - РИА Новости. Власти Палестины призывают специалистов ООН и других международных организаций посетить сектор Газа, который более 55 дней переживает военную интервенцию Израиля, чтобы оценить состояние окружающей среды, воздуха, воды, почвы на этой территории в результате интенсивных военных действий и израильских бомбардировок, сообщил РИА Новости в кулуарах конференции ООН по климату (COP28) руководитель Управления по экологической деятельности Палестинской администрации Ахмед Абу Тахер.
"За время военных действий в секторе Газа на него было сброшено более 40 тысяч тонн взрывчатых веществ, Израиль использовал 100 военных самолётов и 400 танков и военных передвижных средств, которые также загрязняли атмосферу сектора выбросами топлива и вредных веществ", - отметил Абу Тахер.
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Кроме того, по его словам, ударами израильской армии были разрушены более 60% жилого фонда сектора Газа, превратив его в руины, прекратилась переработка твёрдых отходов на двух мусороперерабатывающих заводах на этой территории, а также перестали работать все 65 станций по очистке сточных вод, чем создалась угроза экологической катастрофы в анклаве.
"В связи со всеми этими последствиями военных действий необходимо, чтобы ООН направила специалистов, чтобы оценить состояние почвы, воды, воздуха в секторе Газа, сделать рекомендации для его жителей, насколько ещё эта территория в результате этой войны пригодна для ведения сельского хозяйства, рыболовства, и оказать помощь в преодолении экологической катастрофы в анклаве", - добавил глава управления.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНПалестинаИзраильВ мире
 
 
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