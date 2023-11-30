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Оставшиеся без крова жители Газы построили стихийные палаточные городки - РИА Новости, 30.11.2023
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16:58 30.11.2023 (обновлено: 19:11 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/gaza-1912962374.html
Оставшиеся без крова жители Газы построили стихийные палаточные городки
Оставшиеся без крова жители Газы построили стихийные палаточные городки - РИА Новости, 30.11.2023
Оставшиеся без крова жители Газы построили стихийные палаточные городки
Сотни тысяч беженцев из северных районов сектора Газа остаются в стихийном палаточном городке на юге анклава в городе Хан-Юнис, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:58
2023-11-30T19:11
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ГАЗА, 30 ноя — РИА Новости. Сотни тысяч беженцев из северных районов сектора Газа остаются в стихийном палаточном городке на юге анклава в городе Хан-Юнис, сообщил корреспондент РИА Новости."Мы оставили свои дома и жизни в Газе, у нас там ничего не осталось, мы начнем с нуля. Мы хотим, чтобы арабские государства вернули нас в наши дома, которые мы покинули. Мы поставим палатки над нашими разрушенными домами и будем в них жить", — рассказала агентству 60-летняя жительница городка.Беженцы построили временные жилища из подручных материалов, таких как пластиковый брезент, и они совершенно непригодны для жизни. Несмотря на это, палатку могут делить до десяти человек одновременно."Мы не знаем, что произойдет после перемирия: останемся мы здесь или вернемся домой? Я не знаю. Мы живем в палатках, которые не подходят даже для животных. Наши дома разрушены", — рассказала молодая женщина-художник, проживающая в одной из палаток. Тяжелые условия в городке усугубляет отсутствие питьевой воды — люди вынуждены стоять в многочасовых очередях к цистернам, которые к палаточному городку подвозит Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. "Доступ к воде — это настоящее страдание. Мы ждем здесь больше двух часов, чтобы набрать воды. Никто в мире не видит нас и не помогает нам, мы просто полагаемся на Бога", — рассказал один из обитателей городка, который с грустным взглядом нес пластиковую емкость и несколько книг.Власти Израиля после начала операции против движения ХАМАС призвали проживающих на севере сектора Газа палестинцев эвакуироваться в южные районы анклава.В ноябре похожие призывы распространились и на жителей самого города Хан-Юнис, который находится на расстоянии менее десяти километров севернее границы сектора с соседним Египтом. Наземная фаза израильской операции началась в конце октября. Сухопутные войска окружили город Газу, сектор фактически разделен на южную и северную части.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Оставшиеся без крова жители Газы построили стихийные палаточные городки

Оставшиеся без крова жители сектора Газа построили стихийные палаточные городки

© AFP 2023 / YAHYA HASSOUNAПалаточный городок для людей, перемещенных во время боев между Израилем и боевиками ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный городок для людей, перемещенных во время боев между Израилем и боевиками ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / YAHYA HASSOUNA
Палаточный городок для людей, перемещенных во время боев между Израилем и боевиками ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 30 ноя — РИА Новости. Сотни тысяч беженцев из северных районов сектора Газа остаются в стихийном палаточном городке на юге анклава в городе Хан-Юнис, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Мы оставили свои дома и жизни в Газе, у нас там ничего не осталось, мы начнем с нуля. Мы хотим, чтобы арабские государства вернули нас в наши дома, которые мы покинули. Мы поставим палатки над нашими разрушенными домами и будем в них жить", — рассказала агентству 60-летняя жительница городка.
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Беженцы построили временные жилища из подручных материалов, таких как пластиковый брезент, и они совершенно непригодны для жизни. Несмотря на это, палатку могут делить до десяти человек одновременно.
"Мы не знаем, что произойдет после перемирия: останемся мы здесь или вернемся домой? Я не знаю. Мы живем в палатках, которые не подходят даже для животных. Наши дома разрушены", — рассказала молодая женщина-художник, проживающая в одной из палаток.
Тяжелые условия в городке усугубляет отсутствие питьевой воды — люди вынуждены стоять в многочасовых очередях к цистернам, которые к палаточному городку подвозит Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.
"Доступ к воде — это настоящее страдание. Мы ждем здесь больше двух часов, чтобы набрать воды. Никто в мире не видит нас и не помогает нам, мы просто полагаемся на Бога", — рассказал один из обитателей городка, который с грустным взглядом нес пластиковую емкость и несколько книг.
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Власти Израиля после начала операции против движения ХАМАС призвали проживающих на севере сектора Газа палестинцев эвакуироваться в южные районы анклава.
В ноябре похожие призывы распространились и на жителей самого города Хан-Юнис, который находится на расстоянии менее десяти километров севернее границы сектора с соседним Египтом.
Наземная фаза израильской операции началась в конце октября. Сухопутные войска окружили город Газу, сектор фактически разделен на южную и северную части.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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