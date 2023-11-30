https://ria.ru/20231130/gaza-1912847308.html

МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян

МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян - РИА Новости, 30.11.2023

МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян

Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников, будет добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых россиян,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:33

2023-11-30T11:33

2023-11-30T11:37

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников, будет добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены наши соотечественницы Елена Труфанова и Ирина Татти, удерживавшиеся в качестве заложниц в секторе Газа. Отмечаем, что граждане России получили возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в анклаве заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян", - подчеркнула Захарова.Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее заявил, что "возвращение Ирины и Елены стало возможным благодаря в том числе большим усилиям российских дипломатов, представителей министерства обороны России". По его словам, их освобождение "состоялось вне привязки к условиям обмена между Израилем и ХАМАС по заключенным и заложникам".За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС отпустило 102 заложника - 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.

https://ria.ru/20231126/osvobozhdennyy-1911972513.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, мария захарова, палестина