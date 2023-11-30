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МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян - РИА Новости, 30.11.2023
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11:33 30.11.2023 (обновлено: 11:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/gaza-1912847308.html
МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян
МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян - РИА Новости, 30.11.2023
МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян
Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников, будет добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых россиян,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:33
2023-11-30T11:37
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
мария захарова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников, будет добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены наши соотечественницы Елена Труфанова и Ирина Татти, удерживавшиеся в качестве заложниц в секторе Газа. Отмечаем, что граждане России получили возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в анклаве заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян", - подчеркнула Захарова.Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее заявил, что "возвращение Ирины и Елены стало возможным благодаря в том числе большим усилиям российских дипломатов, представителей министерства обороны России". По его словам, их освобождение "состоялось вне привязки к условиям обмена между Израилем и ХАМАС по заключенным и заложникам".За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС отпустило 102 заложника - 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.
https://ria.ru/20231126/osvobozhdennyy-1911972513.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, мария захарова, палестина
Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Мария Захарова, Палестина
МИД России поблагодарил ХАМАС за освобождение двух россиян

МИД России будет добиваться скорейшего освобождения всех россиян из Газы

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобили скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников, будет добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В соответствии с достигнутой договоренностью с руководством движения ХАМАС 29 ноября были освобождены наши соотечественницы Елена Труфанова и Ирина Татти, удерживавшиеся в качестве заложниц в секторе Газа. Отмечаем, что граждане России получили возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в анклаве заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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"Признательны руководству движения ХАМАС за позитивную реакцию на наши настоятельные обращения. Продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян", - подчеркнула Захарова.
Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов ранее заявил, что "возвращение Ирины и Елены стало возможным благодаря в том числе большим усилиям российских дипломатов, представителей министерства обороны России". По его словам, их освобождение "состоялось вне привязки к условиям обмена между Израилем и ХАМАС по заключенным и заложникам".
За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС отпустило 102 заложника - 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.
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РоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильМария ЗахароваПалестина
 
 
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