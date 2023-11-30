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Захарова рассказала, как ХАМАС передало двух россиянок Красному Кресту - РИА Новости, 30.11.2023
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01:18 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/gaza-1912784735.html
Захарова рассказала, как ХАМАС передало двух россиянок Красному Кресту
Захарова рассказала, как ХАМАС передало двух россиянок Красному Кресту - РИА Новости, 30.11.2023
Захарова рассказала, как ХАМАС передало двух россиянок Красному Кресту
Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу ХАМАС двух гражданок России, сообщила РИА Новости Мария Захарова. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:18
2023-11-30T01:18
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу ХАМАС двух гражданок России, сообщила РИА Новости Мария Захарова. Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что две россиянки, освобожденные палестинским движением ХАМАС, доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах". "МККК подтвердил передачу им хамасовцами наших двух гражданок: Ирина Александровна Татти, Елена Юлиановна Труфанова, это мама и дочь",- сказала она. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231130/konflikt-1912780127.html
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сектор газа
палестина
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в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, россия, мария захарова
В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Россия, Мария Захарова
Захарова рассказала, как ХАМАС передало двух россиянок Красному Кресту

Захарова: Красный Крест подтвердил, что ХАМАС передал ему двух гражданок России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста подтвердил передачу ХАМАС двух гражданок России, сообщила РИА Новости Мария Захарова.
Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что две россиянки, освобожденные палестинским движением ХАМАС, доставлены из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах".
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Вчера, 00:00
"МККК подтвердил передачу им хамасовцами наших двух гражданок: Ирина Александровна Татти, Елена Юлиановна Труфанова, это мама и дочь",- сказала она.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаРоссияМария Захарова
 
 
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