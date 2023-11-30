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Во Франции расписали мечеть из-за убийства подростка - РИА Новости, 30.11.2023
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Религия
 
14:52 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/frantsiya-1912921016.html
Во Франции расписали мечеть из-за убийства подростка
Во Франции расписали мечеть из-за убийства подростка - РИА Новости, 30.11.2023
Во Франции расписали мечеть из-за убийства подростка
Надпись с призывом к справедливости для погибшего в результате поножовщины подростка появилась на фасаде строящейся мечети во французском Анже, сообщает газета... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:52
2023-11-30T14:52
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Надпись с призывом к справедливости для погибшего в результате поножовщины подростка появилась на фасаде строящейся мечети во французском Анже, сообщает газета Figaro. "На фасаде строящейся мечети в Анже были обнаружены надписи "Правосудие для (погибшего подростка – ред.) Тома", - сказано в статье. Кроме того, были расклеены портреты подростка с надписями "Стоп убийству французов! самооборона", пишет издание со ссылкой на президента ассоциации мусульман Анже Мохаммеда Брива. "Считать мусульман ответственными за смерть Тома – это невыносимая несправедливость", - отметил он, указав, что уже была подана жалоба. В субботу исламофобские надписи появились на стенах мечети французской коммуны Шербур-ан-Котантен, мечеть в коммуне Валанс получила письмо с угрозами. Оба инцидента были связаны со смертью Тома. После смерти подростка в ночь с 18 на 19 ноября в результате поножовщины во время праздника на юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер вспыхнули беспорядки. Сообщалось, что ультраправые активисты вышли на улицы города, требуя правосудия для погибшего подростка, некоторые поджигали контейнеры, 20 человек были задержаны. Полиция позже задержала девять человек, им были предъявлены обвинения в связи со смертью подростка, включая "убийство, совершенное организованной группой лиц", что грозит пожизненным лишением свободы. Трое из них являются несовершеннолетними.
https://ria.ru/20231115/france-1909695520.html
https://ria.ru/20231104/podozrevaemyy-1907512435.html
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в мире, франция
Религия, В мире, Франция
Во Франции расписали мечеть из-за убийства подростка

Figaro: во французском Анже расписали мечеть из-за убийства подростка

© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIERСтроящаяся мечеть в городе Анжер во Франции
Строящаяся мечеть в городе Анжер во Франции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIER
Строящаяся мечеть в городе Анжер во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Надпись с призывом к справедливости для погибшего в результате поножовщины подростка появилась на фасаде строящейся мечети во французском Анже, сообщает газета Figaro.
"На фасаде строящейся мечети в Анже были обнаружены надписи "Правосудие для (погибшего подростка – ред.) Тома", - сказано в статье.
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Кроме того, были расклеены портреты подростка с надписями "Стоп убийству французов! самооборона", пишет издание со ссылкой на президента ассоциации мусульман Анже Мохаммеда Брива.
"Считать мусульман ответственными за смерть Тома – это невыносимая несправедливость", - отметил он, указав, что уже была подана жалоба.
В субботу исламофобские надписи появились на стенах мечети французской коммуны Шербур-ан-Котантен, мечеть в коммуне Валанс получила письмо с угрозами. Оба инцидента были связаны со смертью Тома.
После смерти подростка в ночь с 18 на 19 ноября в результате поножовщины во время праздника на юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер вспыхнули беспорядки. Сообщалось, что ультраправые активисты вышли на улицы города, требуя правосудия для погибшего подростка, некоторые поджигали контейнеры, 20 человек были задержаны.
Полиция позже задержала девять человек, им были предъявлены обвинения в связи со смертью подростка, включая "убийство, совершенное организованной группой лиц", что грозит пожизненным лишением свободы. Трое из них являются несовершеннолетними.
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