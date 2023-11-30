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Финляндия закрывает все автотранспортные КПП на границе с Россией - РИА Новости, 30.11.2023
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00:10 30.11.2023 (обновлено: 00:54 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/finlyandiya-1912780926.html
Финляндия закрывает все автотранспортные КПП на границе с Россией
Финляндия закрывает все автотранспортные КПП на границе с Россией - РИА Новости, 30.11.2023
Финляндия закрывает все автотранспортные КПП на границе с Россией
Хельсинки с полночи закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба правительства Финляндии. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:10
2023-11-30T00:54
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россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Хельсинки с полночи закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба правительства Финляндии.С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Райя-Йоосеппи", расположенный в Арктике."Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска "Райя-Йоосеппи" в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года", — говорится в заявлении.Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на сухопутной границе между двумя странами, уточнили в пресс-службе.По данным таможни Финляндии, единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работали восемь пропускных пунктов: четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — закрылись с 18 ноября, Куусамо, Салла и Вартиус на севере — с 24 ноября. Соответствующее решение Хельсинки обосновал из-за неконтролируемым прибытием граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231129/granitsa-1912567331.html
https://ria.ru/20231129/norvegiya-1912585313.html
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в мире, финляндия, россия, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз
Финляндия закрывает все автотранспортные КПП на границе с Россией

Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией до 13 декабря

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Хельсинки с полночи закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба правительства Финляндии.
С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Райя-Йоосеппи", расположенный в Арктике.
"Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска "Райя-Йоосеппи" в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года", — говорится в заявлении.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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