Финляндия закрывает все автотранспортные КПП на границе с Россией
Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией до 13 декабря
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Хельсинки с полночи закрывает на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, сообщила пресс-служба правительства Финляндии.
С 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Райя-Йоосеппи", расположенный в Арктике.
"Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска "Райя-Йоосеппи" в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. В связи с принятым решением все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 13 декабря 2023 года", — говорится в заявлении.
Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на сухопутной границе между двумя странами, уточнили в пресс-службе.
По данным таможни Финляндии, единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.
Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работали восемь пропускных пунктов: четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — закрылись с 18 ноября, Куусамо, Салла и Вартиус на севере — с 24 ноября. Соответствующее решение Хельсинки обосновал из-за неконтролируемым прибытием граждан третьих стран — Сирии, Индии, Марокко и других.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Хельсинки, заявил, что "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.