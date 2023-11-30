https://ria.ru/20231130/finland-1912946542.html
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 30.11.2023
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией, следует из опубликованных решений кабмина. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:13
2023-11-30T16:13
2023-11-30T23:34
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости. Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией, следует из опубликованных решений кабмина. Ранее, 20 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, которое вступит в силу 24 января 2024 года. Финское правительство сообщает, что получило ноту МИД России по этому поводу 25 октября и поддерживает собственное постановление о прекращении действия этого договора. "Госсовет издает постановление об отмене соглашения между Финляндской Республикой и правительством Российской Федерации о развитии приграничного сотрудничества между Финляндской Республикой и Российской Федерацией", — говорится в сообщении. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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россия, михаил мишустин, финляндия, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Финляндия, В мире
Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
Договор о приграничном сотрудничестве Финляндии с РФ расторгнут с 24 января
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — РИА Новости.
Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией, следует из опубликованных решений
кабмина.
Ранее, 20 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, которое вступит в силу 24 января 2024 года.
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее
Финское правительство сообщает, что получило ноту МИД России по этому поводу 25 октября и поддерживает собственное постановление о прекращении действия этого договора.
"Госсовет издает постановление об отмене соглашения между Финляндской Республикой и правительством Российской Федерации о развитии приграничного сотрудничества между Финляндской Республикой и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.
Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
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