https://ria.ru/20231130/finansy-1912891098.html
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов - РИА Новости, 30.11.2023
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:22
2023-11-30T13:22
2023-11-30T13:49
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
юрий чиханчин
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно."Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки. Здесь была проведена большая работа с ЦБ, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны - где-то около 90% законопослушность, а 10% - мы с ними продолжаем работать", - заявил глава Росфинмониторинга.Он отметил, что недружественные страны предпринимают усилия к тому, чтобы исключить Россию из ФАТФ, аналогичная ситуация складывается в группе "Эгмонд", которая объединяет финансовые разведки мира, но большинство стран все же не поддерживает таких решений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика, юрий чиханчин, владимир путин
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика, Юрий Чиханчин, Владимир Путин
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
Чиханчин: в России законопослушны около 90 процентов финансовых институтов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно.
"Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки. Здесь была проведена большая работа с ЦБ
, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны - где-то около 90% законопослушность, а 10% - мы с ними продолжаем работать", - заявил глава Росфинмониторинга.
Он отметил, что недружественные страны предпринимают усилия к тому, чтобы исключить Россию из ФАТФ, аналогичная ситуация складывается в группе "Эгмонд", которая объединяет финансовые разведки мира, но большинство стран все же не поддерживает таких решений.
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических звонках от имени ведомства