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Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов - РИА Новости, 30.11.2023
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13:22 30.11.2023 (обновлено: 13:49 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/finansy-1912891098.html
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов - РИА Новости, 30.11.2023
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:22
2023-11-30T13:49
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
юрий чиханчин
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно."Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки. Здесь была проведена большая работа с ЦБ, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны - где-то около 90% законопослушность, а 10% - мы с ними продолжаем работать", - заявил глава Росфинмониторинга.Он отметил, что недружественные страны предпринимают усилия к тому, чтобы исключить Россию из ФАТФ, аналогичная ситуация складывается в группе "Эгмонд", которая объединяет финансовые разведки мира, но большинство стран все же не поддерживает таких решений.
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика, юрий чиханчин, владимир путин
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика, Юрий Чиханчин, Владимир Путин
Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов

Чиханчин: в России законопослушны около 90 процентов финансовых институтов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи. 30 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи. 30 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно.
"Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки. Здесь была проведена большая работа с ЦБ, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны - где-то около 90% законопослушность, а 10% - мы с ними продолжаем работать", - заявил глава Росфинмониторинга.
Он отметил, что недружественные страны предпринимают усилия к тому, чтобы исключить Россию из ФАТФ, аналогичная ситуация складывается в группе "Эгмонд", которая объединяет финансовые разведки мира, но большинство стран все же не поддерживает таких решений.
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЭкономикаЮрий ЧиханчинВладимир Путин
 
 
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