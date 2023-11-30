https://ria.ru/20231130/finansy-1912891098.html

Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов

Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов - РИА Новости, 30.11.2023

Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов

Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:22

2023-11-30T13:22

2023-11-30T13:49

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

юрий чиханчин

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Около 90% финансовых институтов в России законопослушны, с остальными работает Росфинмониторинг, сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, оппоненты России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) глубоко заблуждаются, полагая, что антиотмывочная система в РФ работает неэффективно."Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на банки российские и часть клиентов перешла в мелкие, региональные банки. Здесь была проведена большая работа с ЦБ, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны - где-то около 90% законопослушность, а 10% - мы с ними продолжаем работать", - заявил глава Росфинмониторинга.Он отметил, что недружественные страны предпринимают усилия к тому, чтобы исключить Россию из ФАТФ, аналогичная ситуация складывается в группе "Эгмонд", которая объединяет финансовые разведки мира, но большинство стран все же не поддерживает таких решений.

https://ria.ru/20230808/zvonki-1888958355.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика, юрий чиханчин, владимир путин