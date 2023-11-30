https://ria.ru/20231130/finansirovanie-1912987475.html

Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов

Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов - РИА Новости, 30.11.2023

Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов

Возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:13

2023-11-30T18:13

2023-11-30T18:13

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

евросоюз

виктор пинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148741/05/1487410501_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_000c87cf6e583933c9987d213f41add8.jpg

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства, заявил председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский, передает корреспондент Sputnik.В четверг, 30 ноября, в Минске состоялись парламентские слушания, в ходе которых депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители министерств и властей приграничных регионов двух стран и другие участники обсудили проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве Союзного государства". "Мы живем во время великих преобразований (…) В связи с прекращением программ приграничного сотрудничества с европейскими странами возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства", – пояснил, чем обусловлена необходимость подготовки модельного законопроекта Виктор Пинский. Он отметил, что до 2022 года в отношении приграничных регионов РФ действовали несколько программ приграничного сотрудничества с Европейским союзом. Аналогичные программы работали и в формате Беларусь-ЕС. "Эти программы предусматривали выделение значительных сумм из бюджетов. После введения санкций сотрудничество со стороны ЕС было прекращено в одностороннем порядке", – напомнил парламентарий. После чего уточнил, что в Союзном государстве существует механизм финансирования различных программ и проектов. С момента создания надгосударственного образования в 1999 году было реализовано 82 программы на общую сумму более 60 млрд российских рублей. В настоящее время из союзного бюджета финансируются в основном программы научно-технологической направленности, в сфере обороны и безопасности, здравоохранения, микроэлектроники, транспорта, космоса. "В сентябре на заседании в Пскове было принято важное решение об активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства как эффективного механизма преодоления экономических санкций и ответа на современные вызовы и угрозы. Планируется создание новой модели совместного финансирования приграничных коопераций", – подчеркнул Пинский. По его словам, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы областные исполкомы Беларуси и Мингорисполкома, а также высшие исполнительные органы и субъекты РФ могли выступать в качестве государственных заказчиков программ и проектов Союзного государства. Сроки принятия законопроекта Говоря журналистам о сроках принятия законопроекта, депутат уточнил, что до конца текущего года будет проведен сравнительный анализ законодательства Беларуси и России в этой области. После чего будет объявлен конкурс на разработку данного законопроекта. "Я полагаю, что мы выйдем на его принятие на парламентском собрании где-то к лету следующего года", – заключил Виктор Пинский.

https://ria.ru/20231130/poezd-1912979159.html

https://ria.ru/20231130/osago-1912978024.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, евросоюз, виктор пинский