Рейтинг@Mail.ru
Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:13 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/finansirovanie-1912987475.html
Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов
Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов - РИА Новости, 30.11.2023
Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов
Возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства, заявил председатель комиссии... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:13
2023-11-30T18:13
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
евросоюз
виктор пинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148741/05/1487410501_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_000c87cf6e583933c9987d213f41add8.jpg
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства, заявил председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский, передает корреспондент Sputnik.В четверг, 30 ноября, в Минске состоялись парламентские слушания, в ходе которых депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители министерств и властей приграничных регионов двух стран и другие участники обсудили проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве Союзного государства". "Мы живем во время великих преобразований (…) В связи с прекращением программ приграничного сотрудничества с европейскими странами возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства", – пояснил, чем обусловлена необходимость подготовки модельного законопроекта Виктор Пинский. Он отметил, что до 2022 года в отношении приграничных регионов РФ действовали несколько программ приграничного сотрудничества с Европейским союзом. Аналогичные программы работали и в формате Беларусь-ЕС. "Эти программы предусматривали выделение значительных сумм из бюджетов. После введения санкций сотрудничество со стороны ЕС было прекращено в одностороннем порядке", – напомнил парламентарий. После чего уточнил, что в Союзном государстве существует механизм финансирования различных программ и проектов. С момента создания надгосударственного образования в 1999 году было реализовано 82 программы на общую сумму более 60 млрд российских рублей. В настоящее время из союзного бюджета финансируются в основном программы научно-технологической направленности, в сфере обороны и безопасности, здравоохранения, микроэлектроники, транспорта, космоса. "В сентябре на заседании в Пскове было принято важное решение об активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства как эффективного механизма преодоления экономических санкций и ответа на современные вызовы и угрозы. Планируется создание новой модели совместного финансирования приграничных коопераций", – подчеркнул Пинский. По его словам, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы областные исполкомы Беларуси и Мингорисполкома, а также высшие исполнительные органы и субъекты РФ могли выступать в качестве государственных заказчиков программ и проектов Союзного государства. Сроки принятия законопроекта Говоря журналистам о сроках принятия законопроекта, депутат уточнил, что до конца текущего года будет проведен сравнительный анализ законодательства Беларуси и России в этой области. После чего будет объявлен конкурс на разработку данного законопроекта. "Я полагаю, что мы выйдем на его принятие на парламентском собрании где-то к лету следующего года", – заключил Виктор Пинский.
https://ria.ru/20231130/poezd-1912979159.html
https://ria.ru/20231130/osago-1912978024.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148741/05/1487410501_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_deb82ec7ada8f45820d364ff27110316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, евросоюз, виктор пинский
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Евросоюз, Виктор Пинский

Беларусь и РФ создают новую модель финансирования приграничных регионов

© РИА Новости / Владимир Горовых | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в Брянской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в медиабанк
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства, заявил председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский, передает корреспондент Sputnik.
В четверг, 30 ноября, в Минске состоялись парламентские слушания, в ходе которых депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители министерств и властей приграничных регионов двух стран и другие участники обсудили проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве Союзного государства".
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Депутаты Беларуси и РФ подтвердили важность запуска поезда Псков – Витебск
Вчера, 17:54
"Мы живем во время великих преобразований (…) В связи с прекращением программ приграничного сотрудничества с европейскими странами возникает потребность создания нового механизма финансирования приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства", – пояснил, чем обусловлена необходимость подготовки модельного законопроекта Виктор Пинский.
Он отметил, что до 2022 года в отношении приграничных регионов РФ действовали несколько программ приграничного сотрудничества с Европейским союзом. Аналогичные программы работали и в формате Беларусь-ЕС.
"Эти программы предусматривали выделение значительных сумм из бюджетов. После введения санкций сотрудничество со стороны ЕС было прекращено в одностороннем порядке", – напомнил парламентарий.
После чего уточнил, что в Союзном государстве существует механизм финансирования различных программ и проектов. С момента создания надгосударственного образования в 1999 году было реализовано 82 программы на общую сумму более 60 млрд российских рублей. В настоящее время из союзного бюджета финансируются в основном программы научно-технологической направленности, в сфере обороны и безопасности, здравоохранения, микроэлектроники, транспорта, космоса.
Автомобили едут по улице Мневники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Единое ОСАГО Беларуси и России заработает в октябре 2024 года
Вчера, 17:43
"В сентябре на заседании в Пскове было принято важное решение об активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства как эффективного механизма преодоления экономических санкций и ответа на современные вызовы и угрозы. Планируется создание новой модели совместного финансирования приграничных коопераций", – подчеркнул Пинский.
По его словам, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы областные исполкомы Беларуси и Мингорисполкома, а также высшие исполнительные органы и субъекты РФ могли выступать в качестве государственных заказчиков программ и проектов Союзного государства.

Сроки принятия законопроекта

Говоря журналистам о сроках принятия законопроекта, депутат уточнил, что до конца текущего года будет проведен сравнительный анализ законодательства Беларуси и России в этой области. После чего будет объявлен конкурс на разработку данного законопроекта.
"Я полагаю, что мы выйдем на его принятие на парламентском собрании где-то к лету следующего года", – заключил Виктор Пинский.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМинскЕвросоюзВиктор Пинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала