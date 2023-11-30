Рейтинг@Mail.ru
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/dtp-1912837060.html
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК
Несколько автомобилей попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:00
2023-11-30T11:00
происшествия
авто
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.
https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_593:0:2948:1766_1920x0_80_0_0_de9a0afb783158f99ca3e2bc65c63b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК

В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.
ДТП на трассе Чернышевское-Калининград в районе посёлка Знаменск - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Калининградской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
29 ноября, 19:53
 
ПроисшествияАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала