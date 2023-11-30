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В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК
Несколько автомобилей попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:00
2023-11-30T11:00
2023-11-30T11:00
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.
https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК
В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК