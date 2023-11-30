https://ria.ru/20231130/dtp-1912837060.html

В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК

В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК - РИА Новости, 30.11.2023

В Москве несколько авто попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК

Несколько автомобилей попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:00

2023-11-30T11:00

2023-11-30T11:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей попали в ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти.

https://ria.ru/20231129/dtp-1912749827.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва