Минобороны опубликовало документы к 80-летию освобождения Гомеля
Минобороны опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Гомеля
© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкБойцы Советской армии во время Великой Отечественной войны
Бойцы Советской армии во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своём сайте к 80-летию Гомельско-Речицкой операции историко-познавательный раздел "Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси", где опубликованы архивные документы об освобождении Гомеля от нацистов.
В новом разделе сайта военного ведомства представлены исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, среди них: план действий освобождавшей восточную часть Белорусской ССР 11 армии на ноябрь 1943 года, журнал боевых действий 197 стрелковой дивизии, донесение командования корпуса немецких охранных войск группы армий "Центр", приказы, формуляры, докладные записки, а также освещавшие эти бои публикации советской прессы.
Десятого ноября 1943 года главные силы Белорусского фронта при поддержке авиации 16 воздушной армии приступили к Гомельско-Речицкой наступательной операции (10-30 ноября 1943 года) начались ожесточенные бои за освобождение Белоруссии.
Несмотря на наличие у вермахта на данном направлении сильной группировки и хорошо укрепленные опорные пункты к северу от Гомеля, Красная армия смогла форсировать реку Сож и прорвать вражескую оборону.
Выполнив обходной маневр, советские войска перерезали с юга и севера от города фашистские коммуникации и вынудили противника отступать. Двадцать шестого ноября 1943 года красноармейцы освободили Гомель – крупный областной центр. Вечером того же дня в Москве в честь воинов-освободителей было произведено 20 залпов из 224 орудий.