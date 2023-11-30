Минобороны опубликовало данные о зверствах нацистов в Гомельской области
Минобороны опубликовало документы о зверствах нацистов в Гомельской области
Великая Отечественная война. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минобороны России к 80-летию освобождения Гомеля опубликовало данные о зверствах гитлеровцев в регионе в открывшемся на сайте ведомства разделе "Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси".
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"Двенадцатого марта 1942 года в городе Рогачев было собрано еврейское население, проживающее в Рогачевском и Жлобинском районах. В тот же день всех их вывели на западную окраину города Рогачева и расстреляли. В этот раз было расстреляно 1800 человек. Среди расстрелянных были старики, женщины, подростки и дети. Последних не расстреливали, а бросали в ров и живыми закапывали", — говорится в докладной записке военного прокурора 8-й армии.
Другой карательной практикой фашистов стал поджог населенных пунктов. Как свидетельствует доклад прокурора, в начале ноября 1943 года они сожгли четыре деревни и одно село Рогачевского района вместе со всеми жителями, запертыми в домах.
"Среди них находились дети, женщины и старики. Пытавшиеся выбежать из горевших домов были расстреляны", — подчеркивается в документе.
Согласно одному из таких актов с показаниями мирных жителей, фашисты зверски замучили и убили семью из четырех человек в деревне Рудня Мориманова.
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"Сатырева Аксинья, 34 лет, зверски замучена немцами — прострелена шея, щеки и правая рука. Кроме того, все лицо избито прикладом оружия и правая нога сожжена. Дочь Сатыревой Аксиньи, Маня, 8 лет — прострелена из огнестрельного оружия голова, проткнута штыком ротовая полость", — говорится в документе.
Других малолетних детей — пятилетнего Шуру и годовалую Тамару — также замучили: мальчика сожгли на костре, а девочку убили прикладом.