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Минобороны опубликовало данные о зверствах нацистов в Гомельской области - РИА Новости, 30.11.2023
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00:15 30.11.2023 (обновлено: 00:44 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781093.html
Минобороны опубликовало данные о зверствах нацистов в Гомельской области
Минобороны опубликовало данные о зверствах нацистов в Гомельской области - РИА Новости, 30.11.2023
Минобороны опубликовало данные о зверствах нацистов в Гомельской области
Минобороны России к 80-летию освобождения Гомеля опубликовало данные о зверствах гитлеровцев в регионе в открывшемся на сайте ведомства разделе "Герои Сожа и... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:15
2023-11-30T00:44
гомельская область
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гомель
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минобороны России к 80-летию освобождения Гомеля опубликовало данные о зверствах гитлеровцев в регионе в открывшемся на сайте ведомства разделе "Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси".&quot;Двенадцатого марта 1942 года в городе Рогачев было собрано еврейское население, проживающее в Рогачевском и Жлобинском районах. В тот же день всех их вывели на западную окраину города Рогачева и расстреляли. В этот раз было расстреляно 1800 человек. Среди расстрелянных были старики, женщины, подростки и дети. Последних не расстреливали, а бросали в ров и живыми закапывали&quot;, — говорится в докладной записке военного прокурора 8-й армии.Другой карательной практикой фашистов стал поджог населенных пунктов. Как свидетельствует доклад прокурора, в начале ноября 1943 года они сожгли четыре деревни и одно село Рогачевского района вместе со всеми жителями, запертыми в домах."Среди них находились дети, женщины и старики. Пытавшиеся выбежать из горевших домов были расстреляны", — подчеркивается в документе.Согласно одному из таких актов с показаниями мирных жителей, фашисты зверски замучили и убили семью из четырех человек в деревне Рудня Мориманова."Сатырева Аксинья, 34 лет, зверски замучена немцами — прострелена шея, щеки и правая рука. Кроме того, все лицо избито прикладом оружия и правая нога сожжена. Дочь Сатыревой Аксиньи, Маня, 8 лет — прострелена из огнестрельного оружия голова, проткнута штыком ротовая полость", — говорится в документе.Других малолетних детей — пятилетнего Шуру и годовалую Тамару — также замучили: мальчика сожгли на костре, а девочку убили прикладом.
https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781228.html
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гомельская область, россия, гомель, общество
Гомельская область, Россия, Гомель, Общество
Минобороны опубликовало данные о зверствах нацистов в Гомельской области

Минобороны опубликовало документы о зверствах нацистов в Гомельской области

© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минобороны России к 80-летию освобождения Гомеля опубликовало данные о зверствах гитлеровцев в регионе в открывшемся на сайте ведомства разделе "Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси".
«

"Двенадцатого марта 1942 года в городе Рогачев было собрано еврейское население, проживающее в Рогачевском и Жлобинском районах. В тот же день всех их вывели на западную окраину города Рогачева и расстреляли. В этот раз было расстреляно 1800 человек. Среди расстрелянных были старики, женщины, подростки и дети. Последних не расстреливали, а бросали в ров и живыми закапывали", — говорится в докладной записке военного прокурора 8-й армии.

Другой карательной практикой фашистов стал поджог населенных пунктов. Как свидетельствует доклад прокурора, в начале ноября 1943 года они сожгли четыре деревни и одно село Рогачевского района вместе со всеми жителями, запертыми в домах.
"Среди них находились дети, женщины и старики. Пытавшиеся выбежать из горевших домов были расстреляны", — подчеркивается в документе.
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Минобороны опубликовало документы к 80-летию освобождения Гомеля
00:19
Согласно одному из таких актов с показаниями мирных жителей, фашисты зверски замучили и убили семью из четырех человек в деревне Рудня Мориманова.
«
"Сатырева Аксинья, 34 лет, зверски замучена немцами — прострелена шея, щеки и правая рука. Кроме того, все лицо избито прикладом оружия и правая нога сожжена. Дочь Сатыревой Аксиньи, Маня, 8 лет — прострелена из огнестрельного оружия голова, проткнута штыком ротовая полость", — говорится в документе.
Других малолетних детей — пятилетнего Шуру и годовалую Тамару — также замучили: мальчика сожгли на костре, а девочку убили прикладом.
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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