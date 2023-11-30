https://ria.ru/20231130/dni_respubliki_belarus-1912959050.html

Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области

Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области - РИА Новости, 30.11.2023

Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:44

2023-11-30T16:44

2023-11-30T16:44

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Коллеги хотят посетить ОЭЗ "Липецк", посмотреть наши карьерные центры и МФЦ, Новолипецкий металлургический комбинат. На стратегической сессии обсуждаем, какие новые совместные проекты сможем запустить", - отметил Артамонов. В рамках Дней Республики Беларусь в регионе пройдут деловые встречи, на которых обсудят план развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2024 — 2026 годы, будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве и установлении побратимских отношений. Кроме того, на стратегической сессии, которая прошла в правительстве региона в рамках проведения Дней Республики Беларусь, стало известно, что первый восстановленный корпус Липецкого тракторного завода должен открыться весной 2024 года. "Этот проект имеет большое значение не только в рамках нашего региона, но и в масштабах страны", – отметил Артамонов. В готовящемся к открытию корпусе будут выпускать навесную и прицепную технику. Весной планируют запустить частичную сборку. К концу следующего года, когда установят все оборудование, рассчитывают запустить полноценное производство. Это будет первый этап проекта. Еще три рассчитаны на несколько лет.

https://ria.ru/20231129/ekotekhnopark-1912580215.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов