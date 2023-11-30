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Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области - РИА Новости, 30.11.2023
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Липецкая область
 
16:44 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/dni_respubliki_belarus-1912959050.html
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области - РИА Новости, 30.11.2023
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:44
2023-11-30T16:44
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Коллеги хотят посетить ОЭЗ "Липецк", посмотреть наши карьерные центры и МФЦ, Новолипецкий металлургический комбинат. На стратегической сессии обсуждаем, какие новые совместные проекты сможем запустить", - отметил Артамонов. В рамках Дней Республики Беларусь в регионе пройдут деловые встречи, на которых обсудят план развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2024 — 2026 годы, будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве и установлении побратимских отношений. Кроме того, на стратегической сессии, которая прошла в правительстве региона в рамках проведения Дней Республики Беларусь, стало известно, что первый восстановленный корпус Липецкого тракторного завода должен открыться весной 2024 года. "Этот проект имеет большое значение не только в рамках нашего региона, но и в масштабах страны", – отметил Артамонов. В готовящемся к открытию корпусе будут выпускать навесную и прицепную технику. Весной планируют запустить частичную сборку. К концу следующего года, когда установят все оборудование, рассчитывают запустить полноценное производство. Это будет первый этап проекта. Еще три рассчитаны на несколько лет.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиВозложение цветов к Вечному огню на площади Героев в Липецке делегацией Республики Беларусь
Возложение цветов к Вечному огню на площади Героев в Липецке делегацией Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Возложение цветов к Вечному огню на площади Героев в Липецке делегацией Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Коллеги хотят посетить ОЭЗ "Липецк", посмотреть наши карьерные центры и МФЦ, Новолипецкий металлургический комбинат. На стратегической сессии обсуждаем, какие новые совместные проекты сможем запустить", - отметил Артамонов.
Современный Экотехнопарк построят в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Современный "Экотехнопарк" построят в Липецкой области
29 ноября, 11:28
В рамках Дней Республики Беларусь в регионе пройдут деловые встречи, на которых обсудят план развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2024 — 2026 годы, будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве и установлении побратимских отношений.
Кроме того, на стратегической сессии, которая прошла в правительстве региона в рамках проведения Дней Республики Беларусь, стало известно, что первый восстановленный корпус Липецкого тракторного завода должен открыться весной 2024 года.
"Этот проект имеет большое значение не только в рамках нашего региона, но и в масштабах страны", – отметил Артамонов.
В готовящемся к открытию корпусе будут выпускать навесную и прицепную технику. Весной планируют запустить частичную сборку. К концу следующего года, когда установят все оборудование, рассчитывают запустить полноценное производство. Это будет первый этап проекта. Еще три рассчитаны на несколько лет.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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