https://ria.ru/20231130/dni_respubliki_belarus-1912959050.html
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области - РИА Новости, 30.11.2023
Дни Республики Беларусь стартовали в Липецкой области
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:44
2023-11-30T16:44
2023-11-30T16:44
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912954675_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b857b9cd887e09c08ed47bbe1db1e9cb.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Коллеги хотят посетить ОЭЗ "Липецк", посмотреть наши карьерные центры и МФЦ, Новолипецкий металлургический комбинат. На стратегической сессии обсуждаем, какие новые совместные проекты сможем запустить", - отметил Артамонов. В рамках Дней Республики Беларусь в регионе пройдут деловые встречи, на которых обсудят план развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2024 — 2026 годы, будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве и установлении побратимских отношений. Кроме того, на стратегической сессии, которая прошла в правительстве региона в рамках проведения Дней Республики Беларусь, стало известно, что первый восстановленный корпус Липецкого тракторного завода должен открыться весной 2024 года. "Этот проект имеет большое значение не только в рамках нашего региона, но и в масштабах страны", – отметил Артамонов. В готовящемся к открытию корпусе будут выпускать навесную и прицепную технику. Весной планируют запустить частичную сборку. К концу следующего года, когда установят все оборудование, рассчитывают запустить полноценное производство. Это будет первый этап проекта. Еще три рассчитаны на несколько лет.
https://ria.ru/20231129/ekotekhnopark-1912580215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В четверг в Липецкой области стартовали Дни Республики Беларусь, предусмотрена очень насыщенная и динамичная программа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Коллеги хотят посетить ОЭЗ "Липецк", посмотреть наши карьерные центры и МФЦ, Новолипецкий металлургический комбинат
. На стратегической сессии обсуждаем, какие новые совместные проекты сможем запустить", - отметил Артамонов.
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В рамках Дней Республики Беларусь в регионе пройдут деловые встречи, на которых обсудят план развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2024 — 2026 годы, будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве и установлении побратимских отношений.
Кроме того, на стратегической сессии, которая прошла в правительстве региона в рамках проведения Дней Республики Беларусь, стало известно, что первый восстановленный корпус Липецкого тракторного завода должен открыться весной 2024 года.
"Этот проект имеет большое значение не только в рамках нашего региона, но и в масштабах страны", – отметил Артамонов.
В готовящемся к открытию корпусе будут выпускать навесную и прицепную технику. Весной планируют запустить частичную сборку. К концу следующего года, когда установят все оборудование, рассчитывают запустить полноценное производство. Это будет первый этап проекта. Еще три рассчитаны на несколько лет.