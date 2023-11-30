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Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища - РИА Новости, 30.11.2023
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10:04 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/diversanty-1912818520.html
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища - РИА Новости, 30.11.2023
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища
Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:04
2023-11-30T10:04
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Штурвал". Он пояснил, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище и наступлением холодного времени года, противник может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками и начать забрасывать диверсионно-разведывательные группы. В настоящее время в Запорожской области ночью температура опускается ниже нуля. "Сейчас все подзамерзло, и, соответственно, Днепр (Каховское водохранилище – ред.) начинает замерзать. Мы на это акцентируем внимание. Усложняем тренировки. Что бы все люди были готовы к любой диверсионной группе… Вода ушла. Соответственно, сейчас все подмерзает. Скорее всего враг предпримет какие то диверсионно-разведывательные действия. Мы к этому готовы. Готовы на 95 процентов. Вот эти пять процентов, мы сейчас добиваем. Поэтому здесь и находимся",- рассказал инструктор с позывным "Штурвал".Кроме того, он отметил, что в подразделении, обороняющем одни из позиций на берегу Каховского водохранилища, есть бойцы, которые принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе и на территории Сирии. Подразделения отрабатывают работу мобильными группами по три, пять человек. Активно используются снайперские группы, пулеметчики и гранатометчики.
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безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища

Инструктор: ВС России усилили подготовку против ДРГ у Каховского водохранилища

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Штурвал".
Он пояснил, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище и наступлением холодного времени года, противник может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками и начать забрасывать диверсионно-разведывательные группы. В настоящее время в Запорожской области ночью температура опускается ниже нуля.
"Сейчас все подзамерзло, и, соответственно, Днепр (Каховское водохранилище – ред.) начинает замерзать. Мы на это акцентируем внимание. Усложняем тренировки. Что бы все люди были готовы к любой диверсионной группе… Вода ушла. Соответственно, сейчас все подмерзает. Скорее всего враг предпримет какие то диверсионно-разведывательные действия. Мы к этому готовы. Готовы на 95 процентов. Вот эти пять процентов, мы сейчас добиваем. Поэтому здесь и находимся",- рассказал инструктор с позывным "Штурвал".
Кроме того, он отметил, что в подразделении, обороняющем одни из позиций на берегу Каховского водохранилища, есть бойцы, которые принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе и на территории Сирии. Подразделения отрабатывают работу мобильными группами по три, пять человек. Активно используются снайперские группы, пулеметчики и гранатометчики.
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