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Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища

Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища - РИА Новости, 30.11.2023

Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища

Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:04

2023-11-30T10:04

2023-11-30T10:04

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Штурвал". Он пояснил, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище и наступлением холодного времени года, противник может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками и начать забрасывать диверсионно-разведывательные группы. В настоящее время в Запорожской области ночью температура опускается ниже нуля. "Сейчас все подзамерзло, и, соответственно, Днепр (Каховское водохранилище – ред.) начинает замерзать. Мы на это акцентируем внимание. Усложняем тренировки. Что бы все люди были готовы к любой диверсионной группе… Вода ушла. Соответственно, сейчас все подмерзает. Скорее всего враг предпримет какие то диверсионно-разведывательные действия. Мы к этому готовы. Готовы на 95 процентов. Вот эти пять процентов, мы сейчас добиваем. Поэтому здесь и находимся",- рассказал инструктор с позывным "Штурвал".Кроме того, он отметил, что в подразделении, обороняющем одни из позиций на берегу Каховского водохранилища, есть бойцы, которые принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе и на территории Сирии. Подразделения отрабатывают работу мобильными группами по три, пять человек. Активно используются снайперские группы, пулеметчики и гранатометчики.

https://ria.ru/20231109/obstanovka-1908241805.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф