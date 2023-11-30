https://ria.ru/20231130/diversanty-1912818520.html
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища - РИА Новости, 30.11.2023
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища
Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:04
2023-11-30T10:04
2023-11-30T10:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Штурвал". Он пояснил, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище и наступлением холодного времени года, противник может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками и начать забрасывать диверсионно-разведывательные группы. В настоящее время в Запорожской области ночью температура опускается ниже нуля. "Сейчас все подзамерзло, и, соответственно, Днепр (Каховское водохранилище – ред.) начинает замерзать. Мы на это акцентируем внимание. Усложняем тренировки. Что бы все люди были готовы к любой диверсионной группе… Вода ушла. Соответственно, сейчас все подмерзает. Скорее всего враг предпримет какие то диверсионно-разведывательные действия. Мы к этому готовы. Готовы на 95 процентов. Вот эти пять процентов, мы сейчас добиваем. Поэтому здесь и находимся",- рассказал инструктор с позывным "Штурвал".Кроме того, он отметил, что в подразделении, обороняющем одни из позиций на берегу Каховского водохранилища, есть бойцы, которые принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе и на территории Сирии. Подразделения отрабатывают работу мобильными группами по три, пять человек. Активно используются снайперские группы, пулеметчики и гранатометчики.
https://ria.ru/20231109/obstanovka-1908241805.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Военные усилили подготовку против ДРГ в районе Каховского водохранилища
Инструктор: ВС России усилили подготовку против ДРГ у Каховского водохранилища
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 30 ноя – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, усилили антидиверсионную подготовку, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Штурвал".
Он пояснил, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище и наступлением холодного времени года, противник может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками и начать забрасывать диверсионно-разведывательные группы. В настоящее время в Запорожской области ночью температура опускается ниже нуля.
"Сейчас все подзамерзло, и, соответственно, Днепр (Каховское водохранилище – ред.) начинает замерзать. Мы на это акцентируем внимание. Усложняем тренировки. Что бы все люди были готовы к любой диверсионной группе… Вода ушла. Соответственно, сейчас все подмерзает. Скорее всего враг предпримет какие то диверсионно-разведывательные действия. Мы к этому готовы. Готовы на 95 процентов. Вот эти пять процентов, мы сейчас добиваем. Поэтому здесь и находимся",- рассказал инструктор с позывным "Штурвал".
Кроме того, он отметил, что в подразделении, обороняющем одни из позиций на берегу Каховского водохранилища, есть бойцы, которые принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе
и на территории Сирии
. Подразделения отрабатывают работу мобильными группами по три, пять человек. Активно используются снайперские группы, пулеметчики и гранатометчики.
"Соотношение сил теперь иное". Что будет после украинского контрнаступления