https://ria.ru/20231130/devochka-1912896864.html
В Калужской области пропала восьмилетняя девочка, за нее потребовали выкуп
В Калужской области пропала восьмилетняя девочка, за нее потребовали выкуп - РИА Новости, 30.11.2023
В Калужской области пропала восьмилетняя девочка, за нее потребовали выкуп
В Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетней девочки, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:40
2023-11-30T13:40
2023-11-30T15:47
происшествия
калужская область
козельск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
поисковый отряд "лиза алерт"
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. В Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетней девочки, сообщило управление СК России по региону. "После обеда девочка вышла из школы и домой не вернулась. Следственными органами Следственного комитета по Калужской области возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Информация о пропаже ребенка поступила накануне вечером.Сейчас следователи по особо важным делам и криминалисты, а также сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" выясняют обстоятельства произошедшего и ищут девочку.Ведомство приводит ее основные приметы: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки и белые сапоги. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, мать ребенка получила в мессенджере сообщение с требованием выкупа за дочь.Полиция призвала откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией.
https://ria.ru/20231130/krasnoyarsk-1912809268.html
https://ria.ru/20231015/poisk-1902869796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, козельск, следственный комитет россии (ск рф), россия, поисковый отряд "лиза алерт", ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Козельск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Поисковый отряд "Лиза Алерт", Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области пропала восьмилетняя девочка, за нее потребовали выкуп
СК возбудил дело после исчезновения восьмилетней девочки в Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя — РИА Новости.
В Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетней девочки, сообщило управление
СК России по региону.
"После обеда девочка вышла из школы и домой не вернулась. Следственными органами Следственного комитета по Калужской области возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.
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Информация о пропаже ребенка поступила накануне вечером.
Сейчас следователи по особо важным делам и криминалисты, а также сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" выясняют обстоятельства произошедшего и ищут девочку.
Ведомство приводит ее основные приметы: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки и белые сапоги.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк
, мать ребенка получила в мессенджере сообщение с требованием выкупа за дочь.
Полиция призвала откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией.
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