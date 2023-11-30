https://ria.ru/20231130/devochka-1912896864.html

В Калужской области пропала восьмилетняя девочка, за нее потребовали выкуп

В Калужской области пропала восьмилетняя девочка, за нее потребовали выкуп - РИА Новости, 30.11.2023

В Калужской области пропала восьмилетняя девочка, за нее потребовали выкуп

В Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетней девочки, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:40

2023-11-30T13:40

2023-11-30T15:47

происшествия

калужская область

козельск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

поисковый отряд "лиза алерт"

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. В Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения восьмилетней девочки, сообщило управление СК России по региону. "После обеда девочка вышла из школы и домой не вернулась. Следственными органами Следственного комитета по Калужской области возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Информация о пропаже ребенка поступила накануне вечером.Сейчас следователи по особо важным делам и криминалисты, а также сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" выясняют обстоятельства произошедшего и ищут девочку.Ведомство приводит ее основные приметы: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки и белые сапоги. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, мать ребенка получила в мессенджере сообщение с требованием выкупа за дочь.Полиция призвала откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией.

https://ria.ru/20231130/krasnoyarsk-1912809268.html

https://ria.ru/20231015/poisk-1902869796.html

калужская область

козельск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, козельск, следственный комитет россии (ск рф), россия, поисковый отряд "лиза алерт", ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)