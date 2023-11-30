Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи по делимитации границы
МИД Азербайджана и Армении договорились интенсифицировать встречи по делимитации
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 30 ноя – РИА Новости. Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи комиссий по делимитации государственной границы, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Тридцатого ноября на азербайджанско-армянской границе состоялась пятая встреча двусторонней комиссии по делимитации под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и его армянского коллеги Мгера Григоряна.
"Стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов. Стороны предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий", - говорится в сообщении. По данным ведомства, стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.
Позже МИД Армении подтвердил сообщения Баку. "Стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий..., а также согласились интенсифицировать проведение встреч", - отмечается в сообщении. Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке, отметили в пресс-службе.
Предыдущая встреча под председательством Мустафаева и Григоряна состоялась в июле 2023 года также на границе двух государств. Начало процесса делимитации было предусмотрено трехсторонним заявлением президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 января 2021 года.