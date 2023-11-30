Рейтинг@Mail.ru
Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи по делимитации границы - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 30.11.2023 (обновлено: 14:39 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/delimitatsiya-1912907272.html
Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи по делимитации границы
Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи по делимитации границы - РИА Новости, 30.11.2023
Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи по делимитации границы
Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи комиссий по делимитации государственной границы, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:11
2023-11-30T14:39
в мире
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
БАКУ, 30 ноя – РИА Новости. Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи комиссий по делимитации государственной границы, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.Тридцатого ноября на азербайджанско-армянской границе состоялась пятая встреча двусторонней комиссии по делимитации под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и его армянского коллеги Мгера Григоряна."Стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов. Стороны предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий", - говорится в сообщении. По данным ведомства, стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.Позже МИД Армении подтвердил сообщения Баку. "Стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий..., а также согласились интенсифицировать проведение встреч", - отмечается в сообщении. Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке, отметили в пресс-службе.Предыдущая встреча под председательством Мустафаева и Григоряна состоялась в июле 2023 года также на границе двух государств. Начало процесса делимитации было предусмотрено трехсторонним заявлением президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 января 2021 года.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи по делимитации границы

МИД Азербайджана и Армении договорились интенсифицировать встречи по делимитации

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 ноя – РИА Новости. Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи комиссий по делимитации государственной границы, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Тридцатого ноября на азербайджанско-армянской границе состоялась пятая встреча двусторонней комиссии по делимитации под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и его армянского коллеги Мгера Григоряна.
"Стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов. Стороны предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий", - говорится в сообщении. По данным ведомства, стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.
Позже МИД Армении подтвердил сообщения Баку. "Стороны договорились начать работу по согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий..., а также согласились интенсифицировать проведение встреч", - отмечается в сообщении. Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке, отметили в пресс-службе.
Предыдущая встреча под председательством Мустафаева и Григоряна состоялась в июле 2023 года также на границе двух государств. Начало процесса делимитации было предусмотрено трехсторонним заявлением президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 января 2021 года.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала