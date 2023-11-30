https://ria.ru/20231130/bpla-1912913052.html

Казаки эффективно борются с вражескими беспилотниками

Казаки эффективно борются с вражескими беспилотниками - РИА Новости, 30.11.2023

Казаки эффективно борются с вражескими беспилотниками

Шестая гвардейская казачья лисичанская бригада имени М.И.Платова успешно справляется с украинскими и натовскими БПЛА на северском направлении. О том, как они... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:28

2023-11-30T14:28

2023-11-30T14:28

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Шестая гвардейская казачья лисичанская бригада имени М.И.Платова успешно справляется с украинскими и натовскими БПЛА на северском направлении. О том, как они борются с беспилотниками на линии фронта, рассказал в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.Российские РЭБ-комплексы эффективно работают по всей линии фронта, заставляя вражеские дроны терять способность к навигации, а также разрушают у них модули управления."Это особенно заметно на примере тяжелых БПЛА типа "Баба-яга", оснащенных системой навигации Starlink и способных переносить до шести осколочно-фугасных мин на дистанцию до 12 километров", – отметил он.Также казаки эффективно справляются с разведывательными БПЛА крылатого типа "Фурия", которые враг маскирует под птиц. Данные аппараты способны летать на расстояние от 15 до 90 километров, оснащены тепловизионными камерами до 260 крат, сообщает Лисицын.Уничтожаются Mavic 3, Matrice 300 RTK FPV и другие, но их эффективность очень упала, так как наша система РЭБ создает серьезные помехи навигации, а также зачастую выпаливает основные модули управления этих БПЛА, добавил он.Военкор также рассказал, что сейчас на Украине пытаются в кустарных условиях на 3D-принтерах и с помощью плат, присланных из стран НАТО, собирать данные дроны. Казаки их довольно успешно и часто сбивают, применяя при этом антидроновые ружья, обычные охотничьи ружья также очень эффективно борются с данными беспилотниками."Наши РЭБы стали серьезной проблемой для нацистов. Наши парни могут гораздо эффективнее занимать важные участки на фронте. Уничтожая БПЛА, казаки могут с наименьшими потерями активно продвигаться вперед", – заключил Евгений Лисицын.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество