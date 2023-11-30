https://ria.ru/20231130/botoks-1912875588.html

В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России

В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России - РИА Новости, 30.11.2023

В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России

Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:42

2023-11-30T12:42

2023-11-30T12:42

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что продажи ботокса и его аналогов в аптеках за последние 2 года выросли в 3 раза. По данным издания, в рознице их покупают в основном для серого рынка косметических услуг. "Вопрос внесения препаратов ботулотоксина в перечень предметно-количественного учета на сегодняшний день на повестке дня не стоит" , - сказал Кузнецов.

https://radiosputnik.ru/20201227/onkologiya-1591145735.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)