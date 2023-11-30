https://ria.ru/20231130/botoks-1912875588.html
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России - РИА Новости, 30.11.2023
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России
Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:42
2023-11-30T12:42
2023-11-30T12:42
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862255082_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_983328220803a3c49c7e2a80e7868d17.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что продажи ботокса и его аналогов в аптеках за последние 2 года выросли в 3 раза. По данным издания, в рознице их покупают в основном для серого рынка косметических услуг. "Вопрос внесения препаратов ботулотоксина в перечень предметно-количественного учета на сегодняшний день на повестке дня не стоит" , - сказал Кузнецов.
https://radiosputnik.ru/20201227/onkologiya-1591145735.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России
Минздрав: вопрос ужесточения оборота ботокса в РФ на повестке дня не стоит
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание РБК сообщило, что продажи ботокса и его аналогов в аптеках за последние 2 года выросли в 3 раза. По данным издания, в рознице их покупают в основном для серого рынка косметических услуг.
"Вопрос внесения препаратов ботулотоксина в перечень предметно-количественного учета на сегодняшний день на повестке дня не стоит" , - сказал Кузнецов.
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