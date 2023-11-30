Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/botoks-1912875588.html
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России - РИА Новости, 30.11.2023
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России
Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:42
2023-11-30T12:42
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862255082_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_983328220803a3c49c7e2a80e7868d17.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее издание РБК сообщило, что продажи ботокса и его аналогов в аптеках за последние 2 года выросли в 3 раза. По данным издания, в рознице их покупают в основном для серого рынка косметических услуг. "Вопрос внесения препаратов ботулотоксина в перечень предметно-количественного учета на сегодняшний день на повестке дня не стоит" , - сказал Кузнецов.
https://radiosputnik.ru/20201227/onkologiya-1591145735.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862255082_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_25e540ede6f905960a2e7663aac6ad81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве высказались насчет ужесточения оборота ботокса в России

Минздрав: вопрос ужесточения оборота ботокса в РФ на повестке дня не стоит

© iStock.com / PyroskyЖенщине делают инъекцию ботокса
Женщине делают инъекцию ботокса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / Pyrosky
Женщине делают инъекцию ботокса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос ужесточения оборота ботокса - внесение его в перечень препаратов предметно-количественного учета на повестке дня не стоит, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание РБК сообщило, что продажи ботокса и его аналогов в аптеках за последние 2 года выросли в 3 раза. По данным издания, в рознице их покупают в основном для серого рынка косметических услуг.
"Вопрос внесения препаратов ботулотоксина в перечень предметно-количественного учета на сегодняшний день на повестке дня не стоит" , - сказал Кузнецов.
Участницы соревнований в компетенции Эстетическая косметология мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Что опаснее: ботокс или кремы? Онколог рассказал о бьюти-процедурах
27 декабря 2020, 20:05
 
Здоровье - ОбществоРоссияАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала