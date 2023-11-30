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"Высадятся на Луну". Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в США
"Высадятся на Луну". Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в США - РИА Новости, 30.11.2023
"Высадятся на Луну". Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в США
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive раскритиковал заявление госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:51
2023-11-30T14:51
2023-11-30T15:09
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive раскритиковал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте России Владимире Путине.Ранее 8 ноября Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в следующем году должны помочь Украине вернуть утраченные территории, создать вооруженные силы мирового уровня и дать понять Путину, что он не сможет противостоять Киеву и его союзникам."Я думал, что он еще сейчас скажет, что в ближайшее время украинские космонавты высадятся на Луну. Я имею в виду, что это так же абсурдно. Это безумие, нет никаких шансов, что это произойдет", — отметил он.По словам офицера, ВСУ сейчас проигрывают боевые действия, будучи вынужденными бросать в бой стариков, подростков и женщин. При этом Макгрегор добавил, что у Киева с самого начала не было шансов на успех."Он делает из нас дураков и помогает сейчас жертвовать миллионами жизней впустую", — резюмировал он.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912747282.html
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"Высадятся на Луну". Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в США
Макгрегор: Блинкен помогает жертвовать миллионами жизней впустую на Украине