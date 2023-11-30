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На юго-западе Москвы завершили благоустройство участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 30.11.2023
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10:25 30.11.2023
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На юго-западе Москвы завершили благоустройство участка Ленинского проспекта
На юго-западе Москвы завершили благоустройство участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 30.11.2023
На юго-западе Москвы завершили благоустройство участка Ленинского проспекта
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам в четверг РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:25
2023-11-30T10:25
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновили участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основной задачей было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью более 12 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составляет теперь более 37 тысяч квадратных метров, отремонтировали асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили 10 современных остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, поставили свыше 320 фонарей и уличных торшеров, удобные скамейки и навигационные стелы", - рассказал Бирюков. По его словам, в результате работ появились две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66. Выполнено благоустройство дворовых территорий в квартале, расположенном между Ленинским и Ломоносовским проспектами, улицами Панфёрова и Вавилова. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к растущим вдоль магистрали крупномерам высадят около 200 взрослых деревьев и 6,6 тысячи кустарников. Ранее привели в порядок существующий газон и разбили дополнительный общей площадью почти 69 тысяч квадратных метров.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юго-западе Москвы завершили благоустройство участка Ленинского проспекта

Бирюков: участок Ленинского проспекта благоустроили на юго-западе Москвы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramУчасток Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство
Участок Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновили участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основной задачей было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - отметил Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramУчасток Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство
Участок Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Участок Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью более 12 тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Расширили тротуары и обновили их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составляет теперь более 37 тысяч квадратных метров, отремонтировали асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили 10 современных остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, поставили свыше 320 фонарей и уличных торшеров, удобные скамейки и навигационные стелы", - рассказал Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramУчасток Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство
Участок Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Участок Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство
По его словам, в результате работ появились две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66. Выполнено благоустройство дворовых территорий в квартале, расположенном между Ленинским и Ломоносовским проспектами, улицами Панфёрова и Вавилова.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к растущим вдоль магистрали крупномерам высадят около 200 взрослых деревьев и 6,6 тысячи кустарников. Ранее привели в порядок существующий газон и разбили дополнительный общей площадью почти 69 тысяч квадратных метров.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramУчасток Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство
Участок Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Участок Ленинского проспекта Москвы, на котором завершено благоустройство
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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