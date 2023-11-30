https://ria.ru/20231130/biogenetika-1913007315.html
Биогенетика должна иметь правовые и этические основы, считают эксперты
Биогенетика должна иметь правовые и этические основы, считают эксперты - РИА Новости, 30.11.2023
Биогенетика должна иметь правовые и этические основы, считают эксперты
Современные биогенетические технологии должны иметь правовые и этические основы, считают российские специалисты. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:31
2023-11-30T19:31
2023-11-30T19:35
россия
валерий фальков
мария воронцова
владимир путин
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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Современные биогенетические технологии должны иметь правовые и этические основы, считают российские специалисты. Речь об этом шла в четверг на заседании рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий, прошедшем в рамках III Конгресса молодых учёных. В передовых отраслях науки, таких как генетические технологии, большую роль играют нормы морали и нравственности, которые регулируют и общественные отношения, отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Значительная часть общественных отношений регулируются нормами так называемого мягкого права - это рекомендации, декларации, стандарты, принципы, документы, имеющие больше рекомендательный характер", - сказал Фальков. По его словам, профессиональному научному сообществу в России надо попробовать "выработать консенсусные "мягкие нормы", которые бы касались развития новых биогенетических технологий. "Красной нитью сквозь наши обсуждения в рабочей группе проходит обсуждение правовой стороны вопросы работы исследователя", - отметила член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. "Биоэтика в содружестве с правом может обеспечить интересы как субъекта, так и объекта исследования, включая любое живое существо", - добавила она. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, он проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье. РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20231129/putin-1912766525.html
https://ria.ru/20231114/vuzy-1909312132.html
https://ria.ru/20231129/putin-1912765125.html
https://ria.ru/20231129/genetika-1912757205.html
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россия, валерий фальков, мария воронцова, владимир путин
Россия, Валерий Фальков, Мария Воронцова, Владимир Путин
Биогенетика должна иметь правовые и этические основы, считают эксперты
Эксперты: биогенетические технологии должны иметь правовые и этические основы
СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Современные биогенетические технологии должны иметь правовые и этические основы, считают российские специалисты.
Речь об этом шла в четверг на заседании рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий, прошедшем в рамках III Конгресса молодых учёных.
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В передовых отраслях науки, таких как генетические технологии, большую роль играют нормы морали и нравственности, которые регулируют и общественные отношения, отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
.
"Значительная часть общественных отношений регулируются нормами так называемого мягкого права - это рекомендации, декларации, стандарты, принципы, документы, имеющие больше рекомендательный характер", - сказал Фальков.
По его словам, профессиональному научному сообществу в России надо попробовать "выработать консенсусные "мягкие нормы", которые бы касались развития новых биогенетических технологий.
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"Красной нитью сквозь наши обсуждения в рабочей группе проходит обсуждение правовой стороны вопросы работы исследователя", - отметила член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова
.
"Биоэтика в содружестве с правом может обеспечить интересы как субъекта, так и объекта исследования, включая любое живое существо", - добавила она.
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Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина
в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, он проходит на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье.
РИА Новости - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.
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