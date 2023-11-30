https://ria.ru/20231130/bezrabotitsa-1912871560.html

В Германии вырос уровень безработицы

В Германии вырос уровень безработицы - РИА Новости, 30.11.2023

В Германии вырос уровень безработицы

и. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:31

2023-11-30T12:31

2023-11-30T12:31

германия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали сохранение уровня безработицы на октябрьской отметке. При этом число безработных в стране выросло на 22 тысячи, что совпадает с прогнозом. Без учета сезонности уровень безработицы в Германии сократился до 5,6% с отметки октября в 5,7%, а число безработных уменьшилось до 2,606 миллиона с 2,607 миллиона человек.

https://ria.ru/20231129/vvp-1912635166.html

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