https://ria.ru/20231130/bezrabotitsa-1912871560.html
В Германии вырос уровень безработицы
В Германии вырос уровень безработицы - РИА Новости, 30.11.2023
В Германии вырос уровень безработицы
и. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:31
2023-11-30T12:31
2023-11-30T12:31
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали сохранение уровня безработицы на октябрьской отметке. При этом число безработных в стране выросло на 22 тысячи, что совпадает с прогнозом. Без учета сезонности уровень безработицы в Германии сократился до 5,6% с отметки октября в 5,7%, а число безработных уменьшилось до 2,606 миллиона с 2,607 миллиона человек.
https://ria.ru/20231129/vvp-1912635166.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
В Германии вырос уровень безработицы
Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9%
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали сохранение уровня безработицы на октябрьской отметке.
При этом число безработных в стране выросло на 22 тысячи, что совпадает с прогнозом.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии сократился до 5,6% с отметки октября в 5,7%, а число безработных уменьшилось до 2,606 миллиона с 2,607 миллиона человек.
ОЭСР ухудшила прогноз по росту мирового ВВП