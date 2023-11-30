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В Германии вырос уровень безработицы - РИА Новости, 30.11.2023
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12:31 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/bezrabotitsa-1912871560.html
В Германии вырос уровень безработицы
В Германии вырос уровень безработицы - РИА Новости, 30.11.2023
В Германии вырос уровень безработицы
и. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:31
2023-11-30T12:31
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали сохранение уровня безработицы на октябрьской отметке. При этом число безработных в стране выросло на 22 тысячи, что совпадает с прогнозом. Без учета сезонности уровень безработицы в Германии сократился до 5,6% с отметки октября в 5,7%, а число безработных уменьшилось до 2,606 миллиона с 2,607 миллиона человек.
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германия, в мире
Германия, В мире
В Германии вырос уровень безработицы

Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Безработица в Германии в ноябре выросла до 5,9% с 5,8% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали сохранение уровня безработицы на октябрьской отметке.
При этом число безработных в стране выросло на 22 тысячи, что совпадает с прогнозом.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии сократился до 5,6% с отметки октября в 5,7%, а число безработных уменьшилось до 2,606 миллиона с 2,607 миллиона человек.
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