Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/betonomeshalka-1912969535.html
В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал
В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал - РИА Новости, 30.11.2023
В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал
Бетономешалка упала в канал имени Октябрьской революции (КОР) на окраине Махачкалы – вес многотонной машины не выдержал мост, который построили с помощью... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:21
2023-11-30T17:21
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912968010_40:0:1658:910_1920x0_80_0_0_8aa2a4fa90225acbc7c1f0f7823dd5c0.png
МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Бетономешалка упала в канал имени Октябрьской революции (КОР) на окраине Махачкалы – вес многотонной машины не выдержал мост, который построили с помощью местных жителей, сообщает пресс-служба Дагмелиоводхоза. "Бетономешалка провалилась в КОР… В результате перегруза сломался мостовой переход через КОР в районе поселка Шамхалтермен. Объект был построен при содействии жителей этого населенного пункта для перехода людей и легковых автомобилей", – говорится в сообщении. Проезд большегрузного транспорта по мосту запрещен, об этом предупреждает соответствующий дорожный знак. "В отношении виновного будет возбуждено дело об административном правонарушении. После соответствующего решения суда ему, скорее всего, придется компенсировать нанесенный ущерб", – добавили в ведомстве. Канал имени Октябрьской революции – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска.
https://ria.ru/20230918/viaduk-1896894007.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912968010_243:0:1456:910_1920x0_80_0_0_86b99e158eba929f7a9c31ce7241989b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал

В Махачкале бетономешалка провалилась в канал имени Октябрьской революции

© РИА Новости Место происшествия, где бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал в Махачкале
Место происшествия, где бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал в Махачкале
© РИА Новости
Место происшествия, где бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Бетономешалка упала в канал имени Октябрьской революции (КОР) на окраине Махачкалы – вес многотонной машины не выдержал мост, который построили с помощью местных жителей, сообщает пресс-служба Дагмелиоводхоза.
"Бетономешалка провалилась в КОР… В результате перегруза сломался мостовой переход через КОР в районе поселка Шамхалтермен. Объект был построен при содействии жителей этого населенного пункта для перехода людей и легковых автомобилей", – говорится в сообщении.
Проезд большегрузного транспорта по мосту запрещен, об этом предупреждает соответствующий дорожный знак.
"В отношении виновного будет возбуждено дело об административном правонарушении. После соответствующего решения суда ему, скорее всего, придется компенсировать нанесенный ущерб", – добавили в ведомстве.
Канал имени Октябрьской революции – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска.
На месте обрушения пешеходного виадука на выезде из Владивостока
На выезде из Владивостока на трассу рухнул виадук
18 сентября, 08:36
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала