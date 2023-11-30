https://ria.ru/20231130/betonomeshalka-1912969535.html

В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал

В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал - РИА Новости, 30.11.2023

В Махачкале бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал

Бетономешалка упала в канал имени Октябрьской революции (КОР) на окраине Махачкалы – вес многотонной машины не выдержал мост, который построили с помощью... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:21

2023-11-30T17:21

2023-11-30T17:21

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Бетономешалка упала в канал имени Октябрьской революции (КОР) на окраине Махачкалы – вес многотонной машины не выдержал мост, который построили с помощью местных жителей, сообщает пресс-служба Дагмелиоводхоза. "Бетономешалка провалилась в КОР… В результате перегруза сломался мостовой переход через КОР в районе поселка Шамхалтермен. Объект был построен при содействии жителей этого населенного пункта для перехода людей и легковых автомобилей", – говорится в сообщении. Проезд большегрузного транспорта по мосту запрещен, об этом предупреждает соответствующий дорожный знак. "В отношении виновного будет возбуждено дело об административном правонарушении. После соответствующего решения суда ему, скорее всего, придется компенсировать нанесенный ущерб", – добавили в ведомстве. Канал имени Октябрьской революции – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска.

https://ria.ru/20230918/viaduk-1896894007.html

махачкала

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происшествия, махачкала