https://ria.ru/20231130/bespilotnik-1912996262.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 30.11.2023

Над Брянской областью сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:43

2023-11-30T18:43

2023-11-30T18:48

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

россия

брянская область

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россия, брянская область