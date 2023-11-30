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Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 30.11.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:43
2023-11-30T18:43
2023-11-30T18:48
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область
Над Брянской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Брянской областью