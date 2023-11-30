https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html

В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины

В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины - РИА Новости, 30.11.2023

В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины

Главе МИД Германии Анналене Бербок нужно оказать давление на канцлера Олафа Шольца для того, чтобы Украина не исчезла из поля зрения общественности, написал в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:09

2023-11-30T02:09

2023-11-30T02:09

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германия

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олаф шольц

анналена бербок

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главе МИД Германии Анналене Бербок нужно оказать давление на канцлера Олафа Шольца для того, чтобы Украина не исчезла из поля зрения общественности, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.Ранее министр выразила сожаление, что падение интереса к конфликту в постсоветской республике может привести к негативным последствиям."Останется ли Украина в центре внимания общественности или нет, также зависит от вас, госпожа Бербок. Направьте политический пистолет на грудь канцлера. Taurus или разрыв коалиции. Но если вы продолжите поступать также, как раньше, то это все останется пустыми словами", — высказался Репке.Он предположил, что Украина пропала из заголовков еще и потому, что Запад дает ей недостаточно оружия "для попадания в новости об успехах ВСУ".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html

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