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В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины - РИА Новости, 30.11.2023
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02:09 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html
В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины
В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины - РИА Новости, 30.11.2023
В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины
Главе МИД Германии Анналене Бербок нужно оказать давление на канцлера Олафа Шольца для того, чтобы Украина не исчезла из поля зрения общественности, написал в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:09
2023-11-30T02:09
в мире
украина
германия
москва
олаф шольц
анналена бербок
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главе МИД Германии Анналене Бербок нужно оказать давление на канцлера Олафа Шольца для того, чтобы Украина не исчезла из поля зрения общественности, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.Ранее министр выразила сожаление, что падение интереса к конфликту в постсоветской республике может привести к негативным последствиям."Останется ли Украина в центре внимания общественности или нет, также зависит от вас, госпожа Бербок. Направьте политический пистолет на грудь канцлера. Taurus или разрыв коалиции. Но если вы продолжите поступать также, как раньше, то это все останется пустыми словами", — высказался Репке.Он предположил, что Украина пропала из заголовков еще и потому, что Запад дает ей недостаточно оружия "для попадания в новости об успехах ВСУ".Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, германия, москва, олаф шольц, анналена бербок, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Москва, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины
В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины

Юлиан Репке: Бербок должна надавить на Шольца ради популярности Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главе МИД Германии Анналене Бербок нужно оказать давление на канцлера Олафа Шольца для того, чтобы Украина не исчезла из поля зрения общественности, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.
Ранее министр выразила сожаление, что падение интереса к конфликту в постсоветской республике может привести к негативным последствиям.
«
"Останется ли Украина в центре внимания общественности или нет, также зависит от вас, госпожа Бербок. Направьте политический пистолет на грудь канцлера. Taurus или разрыв коалиции. Но если вы продолжите поступать также, как раньше, то это все останется пустыми словами", — высказался Репке.
Он предположил, что Украина пропала из заголовков еще и потому, что Запад дает ей недостаточно оружия "для попадания в новости об успехах ВСУ".
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреУкраинаГерманияМоскваОлаф ШольцАнналена БербокВооруженные силы Украины
 
 
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