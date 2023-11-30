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В отелях и санаториях Белоруссии раскупили почти все места на Новый год

В отелях и санаториях Белоруссии раскупили почти все места на Новый год - РИА Новости, 30.11.2023

В отелях и санаториях Белоруссии раскупили почти все места на Новый год

Основная часть отелей и санаториев Белоруссии на новогодние каникулы уже продана, на туристов из России в них приходится не менее 50 процентов, сообщает RTN со... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:36

2023-11-30T15:36

2023-11-30T15:36

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Основная часть отелей и санаториев Белоруссии на новогодние каникулы уже продана, на туристов из России в них приходится не менее 50 процентов, сообщает RTN со ссылкой на Как сообщает Республиканский союз туристической индустрии (РСТИ) страны."Спрос россиян на новогодние каникулы в Белоруссии заметно вырос. Расширилась и география. Это уже не только Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, но и, например, Екатеринбург, – рассказала директор витебского туроператора "Илва" Лариса Петровская. – Новогодние туры у нас распроданы на 80 процентов, и новых программ не выставляем, так как может уже не хватить мест в отелях".По ее словам, большой популярностью традиционно пользуется новогодний тур "В гости к Деду Морозу". Туроператор предлагает также две трехдневные программы "Новый год в Северной столице" – Витебск – Полоцк – Здравнево и "Зимние мелодии Белой Руси" – Минск – Мир – Несвиж – Сула. Растет спрос на Могилевщину благодаря открытию дворцов в Жиличах и Кричеве.Директор компании "Могилевоблтурист" Елена Карпенко подтвердила, что россияне активно интересуются новогодними программами, в том числе в агроусадьбах. В основном, это жители Смоленска, Брянска, но также и Москвы."Для отдыхающих каждый год организуется "Новогодний экспресс" в Беловежскую пущу – с ночными переездами, и это очень удобно, так как с размещением в Бресте есть проблемы", – рассказала она. По словам эксперта, последние годы желающих набирается на 20 вагонов. Российские туроператоры собрали туда на Новый год уже около 10 групп, хотя за весь прошлый год было 35.Санаторий "Ружанский" в Брестской области уже полностью загружен с 30 декабря по 2 января. По словам начальника управления реализации Галины Смирновой, осталась буквально пара номеров в конце декабря и в начале января. При этом 40-50 процентов гостей в новогодние праздники – россияне.В группе минских отелей "Виктория", куда входит пять гостиниц, на новогодние праздники также, кроме белорусов, ждут большое количество россиян. Гостиницы категории "четыре звезды" забронированы на 90 процентов, а "трешки" – на все 100 прорцентов. "Туристы из России начинают бронировать номера с лета, но пик приходится на октябрь. Россияне предпочитают отдыхать все большие праздники, вплоть до 8 января", – сообщил представитель сети Вячеслав Зайцев.В минском отеле Willing нет мест с 30 декабря – все 119 номеров распроданы по 5 января включительно, причем по максимальной стоимости, сообщила заместитель директора Наталья Новик.В целом, по словам белорусских экспертов, новогодние праздники – отражение общей тенденции к увеличению турпотока из России. Уже сейчас есть запросы вплоть до майских праздников.

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