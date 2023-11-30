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В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами - РИА Новости, 30.11.2023
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17:55 30.11.2023 (обновлено: 18:11 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/barselona-1912981770.html
В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами
В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами - РИА Новости, 30.11.2023
В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами
Люди, незаконно проживающие в двух зданиях в Барселоне, забросали сотрудников местных правоохранительных органов камнями, петардами, мешками с мусором и другими РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:55
2023-11-30T18:11
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МАДРИД, 30 ноя — РИА Новости. Люди, незаконно проживающие в двух зданиях в Барселоне, забросали сотрудников местных правоохранительных органов камнями, петардами, мешками с мусором и другими предметами, передает газета La Vanguardia. По информации издания, операция по выселению жителей домов, начавшаяся рано утром в четверг, продлилась около пяти часов. В ее рамках спецподразделения полиции Каталонии отрезали здания кордоном от остального квартала. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек. Оккупация жилья является одной из проблем испанского общества, которая получила широкое распространение в королевстве в период экономического кризиса 2008 года. На тот момент Испания была социально-ориентированным государством, в котором был принят закон, защищающий права арендаторов жилья, попавших в трудную экономическую ситуацию. В результате этого резко возросло число окупасов (от испанского "okupas" - "захватчики") — людей, захватывающих пустующие дома и живущих там бесплатно.
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в мире, барселона (город), каталония, испания
В мире, Барселона (город), Каталония, Испания
В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами

В Барселоне оккупанты двух зданий забросали полицию петардами при выселении

© Фото : Mossos d'EsquadraПолицейские по время операции по выселению людей, незаконно проживающих в домах в Каталонии
Полицейские по время операции по выселению людей, незаконно проживающих в домах в Каталонии - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Mossos d'Esquadra
Полицейские по время операции по выселению людей, незаконно проживающих в домах в Каталонии
Читать ria.ru в
МАДРИД, 30 ноя — РИА Новости. Люди, незаконно проживающие в двух зданиях в Барселоне, забросали сотрудников местных правоохранительных органов камнями, петардами, мешками с мусором и другими предметами, передает газета La Vanguardia.
По информации издания, операция по выселению жителей домов, начавшаяся рано утром в четверг, продлилась около пяти часов. В ее рамках спецподразделения полиции Каталонии отрезали здания кордоном от остального квартала. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек.
Оккупация жилья является одной из проблем испанского общества, которая получила широкое распространение в королевстве в период экономического кризиса 2008 года. На тот момент Испания была социально-ориентированным государством, в котором был принят закон, защищающий права арендаторов жилья, попавших в трудную экономическую ситуацию. В результате этого резко возросло число окупасов (от испанского "okupas" - "захватчики") — людей, захватывающих пустующие дома и живущих там бесплатно.
Полицейские во время протестов у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде. 9 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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10 ноября, 12:44
 
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