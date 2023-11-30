https://ria.ru/20231130/barselona-1912981770.html

В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами

В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами - РИА Новости, 30.11.2023

В Барселоне оккупанты жилья забросали полицию петардами

Люди, незаконно проживающие в двух зданиях в Барселоне, забросали сотрудников местных правоохранительных органов камнями, петардами, мешками с мусором и другими РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:55

2023-11-30T17:55

2023-11-30T18:11

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МАДРИД, 30 ноя — РИА Новости. Люди, незаконно проживающие в двух зданиях в Барселоне, забросали сотрудников местных правоохранительных органов камнями, петардами, мешками с мусором и другими предметами, передает газета La Vanguardia. По информации издания, операция по выселению жителей домов, начавшаяся рано утром в четверг, продлилась около пяти часов. В ее рамках спецподразделения полиции Каталонии отрезали здания кордоном от остального квартала. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек. Оккупация жилья является одной из проблем испанского общества, которая получила широкое распространение в королевстве в период экономического кризиса 2008 года. На тот момент Испания была социально-ориентированным государством, в котором был принят закон, защищающий права арендаторов жилья, попавших в трудную экономическую ситуацию. В результате этого резко возросло число окупасов (от испанского "okupas" - "захватчики") — людей, захватывающих пустующие дома и живущих там бесплатно.

https://ria.ru/20231110/demonstratsiya-1908628386.html

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