https://ria.ru/20231130/azarov-1912972986.html
Азаров: точки роста региона связаны с развитием кластерных инициатив
Азаров: точки роста региона связаны с развитием кластерных инициатив - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: точки роста региона связаны с развитием кластерных инициатив
Ключевые точки роста региона сегодня связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив, которые хорошо себя зарекомендовали на практике, заявил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:32
2023-11-30T17:32
2023-11-30T17:32
самарская область
дмитрий азаров
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ключевые точки роста региона сегодня связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив, которые хорошо себя зарекомендовали на практике, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало на открытии Дней Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Сегодня работают аэрокосмический, нефтехимический, автомобилестроительный, транспортно-логистический кластеры, а также кластеры медицинских и фармацевтических технологий. В работе – формирование кластера производителей промышленного оборудования и строительного кластера", - рассказал Азаров. Губернатор подчеркнул, что Самарская область по праву является одним из ведущих регионов России. "По масштабам своей экономики, объему валового регионального продукта – мы в десятке крупнейших субъектов страны. По качеству жизни регион также входит в десятку в России. По уровню инновационной активности организаций мы занимаем третье место", - сообщил Азаров. Губернатор отметил, что для того, чтобы регион оставался опорным регионом России, необходимо и дальше развивать науку, образование, промышленность, центры компетенций в аэрокосмическом секторе, нефтехимии, а также возможности крупнейшего транспортного хаба на пересечении важнейших транспортных коридоров. "Все планы подкрепляются конкретными программами и проектами, которые мы реализуем", - подчеркнул Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231130/azarov-1912968413.html
https://ria.ru/20231130/podderzhka-1912940788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, выставка-форум "россия"
Самарская область, Дмитрий Азаров, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ключевые точки роста региона сегодня связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив, которые хорошо себя зарекомендовали на практике, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало на открытии Дней Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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"Сегодня работают аэрокосмический, нефтехимический, автомобилестроительный, транспортно-логистический кластеры, а также кластеры медицинских и фармацевтических технологий. В работе – формирование кластера производителей промышленного оборудования и строительного кластера", - рассказал Азаров.
Губернатор подчеркнул, что Самарская область по праву является одним из ведущих регионов России
.
"По масштабам своей экономики, объему валового регионального продукта – мы в десятке крупнейших субъектов страны. По качеству жизни регион также входит в десятку в России. По уровню инновационной активности организаций мы занимаем третье место", - сообщил Азаров.
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Губернатор отметил, что для того, чтобы регион оставался опорным регионом России, необходимо и дальше развивать науку, образование, промышленность, центры компетенций в аэрокосмическом секторе, нефтехимии, а также возможности крупнейшего транспортного хаба на пересечении важнейших транспортных коридоров.
"Все планы подкрепляются конкретными программами и проектами, которые мы реализуем", - подчеркнул Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.