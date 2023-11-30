https://ria.ru/20231130/azarov-1912972986.html

Азаров: точки роста региона связаны с развитием кластерных инициатив

Азаров: точки роста региона связаны с развитием кластерных инициатив - РИА Новости, 30.11.2023

Азаров: точки роста региона связаны с развитием кластерных инициатив

Ключевые точки роста региона сегодня связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив, которые хорошо себя зарекомендовали на практике, заявил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:32

2023-11-30T17:32

2023-11-30T17:32

самарская область

дмитрий азаров

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912750490_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_db81fc551a13c8032a7fcab0a84f7633.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ключевые точки роста региона сегодня связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив, которые хорошо себя зарекомендовали на практике, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало на открытии Дней Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Сегодня работают аэрокосмический, нефтехимический, автомобилестроительный, транспортно-логистический кластеры, а также кластеры медицинских и фармацевтических технологий. В работе – формирование кластера производителей промышленного оборудования и строительного кластера", - рассказал Азаров. Губернатор подчеркнул, что Самарская область по праву является одним из ведущих регионов России. "По масштабам своей экономики, объему валового регионального продукта – мы в десятке крупнейших субъектов страны. По качеству жизни регион также входит в десятку в России. По уровню инновационной активности организаций мы занимаем третье место", - сообщил Азаров. Губернатор отметил, что для того, чтобы регион оставался опорным регионом России, необходимо и дальше развивать науку, образование, промышленность, центры компетенций в аэрокосмическом секторе, нефтехимии, а также возможности крупнейшего транспортного хаба на пересечении важнейших транспортных коридоров. "Все планы подкрепляются конкретными программами и проектами, которые мы реализуем", - подчеркнул Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231130/azarov-1912968413.html

https://ria.ru/20231130/podderzhka-1912940788.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, выставка-форум "россия"