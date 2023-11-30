https://ria.ru/20231130/azarov-1912968413.html
Азаров: регион разработал первые программы помощи военным и их семьям
Азаров: регион разработал первые программы помощи военным и их семьям - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: регион разработал первые программы помощи военным и их семьям
Самарской области принадлежит первенство в разработке таких программ помощи военнослужащим и их семьям, как "Социальный паспорт семьи военнослужащего" и... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:17
2023-11-30T17:17
2023-11-30T17:17
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
москва
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Самарской области принадлежит первенство в разработке таких программ помощи военнослужащим и их семьям, как "Социальный паспорт семьи военнослужащего" и "Возвращение", заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.Заявление прозвучало на открытии Дней Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ."Мы гордимся земляками – защитниками Родины. Мы делаем все для скорейшего достижения победы. Помогаем решать социальные проблемы родных и близких наших героев – от вопросов обучения и трудоустройства до ремонта и помощи по хозяйству", - сообщил Азаров.Губернатор отметил, что программа "Возвращение", нацеленная на помощь военнослужащим, которые возвращаются из зоны проведения специальной операции, также является самарской разработкой."Эту программу поддержал наш национальный лидер Владимир Путин и рекомендовал тиражировать ее в других регионах страны", - сообщил Азаров.Губернатор высоко оценил успешную работу в регионе таких организаций, как отделение фонда "Защитники Отечества", а также десятков волонтерских и общественных объединений."Без преувеличения, вся Самарская область объединилась в стремлении поддержать президента, российскую армию, наших героев-защитников и их семьи. Это широкое общественное движение, объединяющее множество патриотических инициатив", - подчеркнул Азаров.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, москва, выставка-форум "россия"
Самарская область, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Москва, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Самарской области принадлежит первенство в разработке таких программ помощи военнослужащим и их семьям, как "Социальный паспорт семьи военнослужащего" и "Возвращение", заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало на открытии Дней Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"Мы гордимся земляками – защитниками Родины. Мы делаем все для скорейшего достижения победы. Помогаем решать социальные проблемы родных и близких наших героев – от вопросов обучения и трудоустройства до ремонта и помощи по хозяйству", - сообщил Азаров.
Азаров: поддержка семей с детьми увеличится на 14,8 миллиарда рублей
Губернатор отметил, что программа "Возвращение", нацеленная на помощь военнослужащим, которые возвращаются из зоны проведения специальной операции, также является самарской разработкой.
"Эту программу поддержал наш национальный лидер Владимир Путин и рекомендовал тиражировать ее в других регионах страны", - сообщил Азаров.
Губернатор высоко оценил успешную работу в регионе таких организаций, как отделение фонда "Защитники Отечества", а также десятков волонтерских и общественных объединений.
«
"Без преувеличения, вся Самарская область объединилась в стремлении поддержать президента, российскую армию, наших героев-защитников и их семьи. Это широкое общественное движение, объединяющее множество патриотических инициатив", - подчеркнул Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.