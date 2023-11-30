https://ria.ru/20231130/azarov-1912968413.html

Азаров: регион разработал первые программы помощи военным и их семьям

Азаров: регион разработал первые программы помощи военным и их семьям - РИА Новости, 30.11.2023

Азаров: регион разработал первые программы помощи военным и их семьям

Самарской области принадлежит первенство в разработке таких программ помощи военнослужащим и их семьям, как "Социальный паспорт семьи военнослужащего" и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:17

2023-11-30T17:17

2023-11-30T17:17

самарская область

дмитрий азаров

владимир путин

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Самарской области принадлежит первенство в разработке таких программ помощи военнослужащим и их семьям, как "Социальный паспорт семьи военнослужащего" и "Возвращение", заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.Заявление прозвучало на открытии Дней Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ."Мы гордимся земляками – защитниками Родины. Мы делаем все для скорейшего достижения победы. Помогаем решать социальные проблемы родных и близких наших героев – от вопросов обучения и трудоустройства до ремонта и помощи по хозяйству", - сообщил Азаров.Губернатор отметил, что программа "Возвращение", нацеленная на помощь военнослужащим, которые возвращаются из зоны проведения специальной операции, также является самарской разработкой."Эту программу поддержал наш национальный лидер Владимир Путин и рекомендовал тиражировать ее в других регионах страны", - сообщил Азаров.Губернатор высоко оценил успешную работу в регионе таких организаций, как отделение фонда "Защитники Отечества", а также десятков волонтерских и общественных объединений."Без преувеличения, вся Самарская область объединилась в стремлении поддержать президента, российскую армию, наших героев-защитников и их семьи. Это широкое общественное движение, объединяющее множество патриотических инициатив", - подчеркнул Азаров.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231130/podderzhka-1912940788.html

самарская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, москва, выставка-форум "россия"