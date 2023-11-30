https://ria.ru/20231130/avtomobili-1913010302.html

Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей

Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей - РИА Новости, 30.11.2023

Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей

Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж новых автомобилей в стране за январь-ноябрь на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,2 миллиона... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:51

2023-11-30T19:51

2023-11-30T19:51

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж новых автомобилей в стране за январь-ноябрь на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,2 миллиона штук, сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности министерства Алексей Цылев. "По итогам 11 месяцев - они еще не закончились, но осмелюсь сказать - рынок новых автомобилей вырастет более чем на 58% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а по итогам 11 месяцев составит более чем 1 миллион 172 тысячи штук", - сказал он, выступая на мероприятии в рамках выставки "Россия". При этом Цылев уточнил, что отечественные марки занимают порядка 50% российского рынка в ноябре.

https://ria.ru/20231130/lada-1913005753.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто