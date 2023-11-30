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Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей - РИА Новости, 30.11.2023
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19:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/avtomobili-1913010302.html
Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей
Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей - РИА Новости, 30.11.2023
Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей
Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж новых автомобилей в стране за январь-ноябрь на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,2 миллиона... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:51
2023-11-30T19:51
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж новых автомобилей в стране за январь-ноябрь на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,2 миллиона штук, сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности министерства Алексей Цылев. "По итогам 11 месяцев - они еще не закончились, но осмелюсь сказать - рынок новых автомобилей вырастет более чем на 58% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а по итогам 11 месяцев составит более чем 1 миллион 172 тысячи штук", - сказал он, выступая на мероприятии в рамках выставки "Россия". При этом Цылев уточнил, что отечественные марки занимают порядка 50% российского рынка в ноябре.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
Минпромторг спрогнозировал рост продаж новых автомобилей

Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в РФ за 11 месяцев на 58%

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей
Сборка новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж новых автомобилей в стране за январь-ноябрь на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,2 миллиона штук, сообщил заместитель директора департамента автомобильной промышленности министерства Алексей Цылев.
"По итогам 11 месяцев - они еще не закончились, но осмелюсь сказать - рынок новых автомобилей вырастет более чем на 58% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а по итогам 11 месяцев составит более чем 1 миллион 172 тысячи штук", - сказал он, выступая на мероприятии в рамках выставки "Россия".
При этом Цылев уточнил, что отечественные марки занимают порядка 50% российского рынка в ноябре.
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