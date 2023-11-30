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На проекты по производству автокомпонентов выделят 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.11.2023
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15:22 30.11.2023 (обновлено: 15:56 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/avtokomponenty-1912931762.html
На проекты по производству автокомпонентов выделят 15 миллиардов рублей
На проекты по производству автокомпонентов выделят 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.11.2023
На проекты по производству автокомпонентов выделят 15 миллиардов рублей
Правительство Российской Федерации выделит 15 млрд рублей на финансирование проектов по производству автомобильных компонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:22
2023-11-30T15:56
экономика
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Российской Федерации выделит 15 млрд рублей на финансирование проектов по производству автомобильных компонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство выделит фонду развития промышленности дополнительно 15 миллиардов рублей, субсидии будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов", - сказал Мишустин.Премьер-министр отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений, в том числе на фоне логистических сложностей с поставками иностранных запчастей. "Это решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. При этом нужно держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Президент особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен", - подчеркнул Михаил Мишустин.Премьер добавил, что кабмин на заседании в четверг также обсудит поправки в закон о промышленной политике, чтобы включить в него понятия о двух новых направлениях - об инжиниринговой деятельности и о работах в области промышленного дизайна."Это придаст дополнительный импульс их развитию и поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются и люди, и бизнес", - пояснил Мишустин.
https://ria.ru/20230818/valeo-1890794120.html
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экономика, россия, михаил мишустин, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
На проекты по производству автокомпонентов выделят 15 миллиардов рублей

Правительство выделит 15 миллиардов рублей на проекты заводов автокомпонентов

© Depositphotos.com / xloadМагазин автозапчастей
Магазин автозапчастей - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Depositphotos.com / xload
Магазин автозапчастей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство Российской Федерации выделит 15 млрд рублей на финансирование проектов по производству автомобильных компонентов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство выделит фонду развития промышленности дополнительно 15 миллиардов рублей, субсидии будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов", - сказал Мишустин.
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Премьер-министр отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений, в том числе на фоне логистических сложностей с поставками иностранных запчастей. "Это решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. При этом нужно держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Президент особо отмечал необходимость смотреть на обоснованность этих цен", - подчеркнул Михаил Мишустин.
Премьер добавил, что кабмин на заседании в четверг также обсудит поправки в закон о промышленной политике, чтобы включить в него понятия о двух новых направлениях - об инжиниринговой деятельности и о работах в области промышленного дизайна.
"Это придаст дополнительный импульс их развитию и поможет созданию не только надежных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются и люди, и бизнес", - пояснил Мишустин.
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