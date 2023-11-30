https://ria.ru/20231130/aviareysy-1912812105.html

В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов - РИА Новости, 30.11.2023

В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов

Почти 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:47

2023-11-30T09:47

2023-11-30T11:38

москва

общество

погода

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 09.26 мск, во Внуково задержаны четыре рейса и три отменены, в Домодедово задержаны 17 рейсов и один отменен, в Шереметьево задержаны четыре рейса. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве ожидается облачная погода, снег, гололедица и температура не выше нуля.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, погода, шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм