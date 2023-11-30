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В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
09:47 30.11.2023 (обновлено: 11:38 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/aviareysy-1912812105.html
В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов - РИА Новости, 30.11.2023
В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов
Почти 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:47
2023-11-30T11:38
москва
общество
погода
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 09.26 мск, во Внуково задержаны четыре рейса и три отменены, в Домодедово задержаны 17 рейсов и один отменен, в Шереметьево задержаны четыре рейса. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве ожидается облачная погода, снег, гололедица и температура не выше нуля.
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москва, общество, погода, шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Москва, Общество, Погода, Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
В московских аэропортах задержали или отменили около 30 рейсов

Почти 30 рейсов задержали или отменили в трех аэропортах Москвы из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Трубицын | Перейти в медиабанкЗадержка авиарейсов в аэропорту
Задержка авиарейсов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Трубицын
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Задержка авиарейсов в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах - Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 09.26 мск, во Внуково задержаны четыре рейса и три отменены, в Домодедово задержаны 17 рейсов и один отменен, в Шереметьево задержаны четыре рейса.
Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве ожидается облачная погода, снег, гололедица и температура не выше нуля.
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ТуризмМоскваОбществоПогодаШереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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